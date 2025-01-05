殺破狼週運勢／3星座偏財運佳「尾牙能中大獎」水瓶對戀情憂心

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的天王星相位良好，年終獎金會比預期多，覺得一年的付出有了一點回報。某些白羊座薪資獲得調升，未來的經濟狀況會寬裕一些，生活無虞。

工作運方面，水星進入志業宮位，與太陽齊聚，作業效率提升，在職場表現亮眼，獲得上司的獎勵。然而水星與太陽相位皆不良，總覺得工作很累，需要放個長假好好休息。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的金星受到傳播宮位的木星影響，單身的白羊座，在交友網站上認識聊得來的對象，實際見到面後，會對這個人的外在條件有些失望，在心靈與現實間拉鋸。

家宅運方面，火星退行回家宅宮位，鄰居正修房子，居住環境吵雜髒亂，情緒變得很糟。某些白羊座與親人又因為一直沒解決的老問題起爭執，甚至負氣離家出走。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，金星與土星、海王星齊聚在人際關係宮位，和過去有過衝突的人有機會接觸之後，發現對方並不討厭，雙方會握手言和，過去的糾紛也一筆勾消。某些金牛座則是收到好朋友的紅色炸彈，會包個大禮祝賀。

遠行運方面，水星進入遠行宮位，與太陽齊聚，會規劃一趟海外的行程，除了遊覽當地重要的景點外，還需要採購區域限定的商品，並順便辦理一些事務，是十分繁忙的旅程。

本週須注意的部分

交通運方面，火星退行回交通宮位，受到冥王星影響，交通工具有些老問題需要修理，上班十分不便。這段時間需注意與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，出門需特別注意交通安全。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到交通、溝通宮位的火星影響，會因為工作所需，到外地出差，或是不斷需要在外地奔波。某些金牛座則是有許多簡報要報告，會是生活較為緊繃勞碌的時期。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入財務宮位，與太陽齊聚，偏財運佳，尾牙可抽中現金獎，不過會被同事要求請客。有投資習慣的雙子座在此時重新佈局，標的暫時在低檔盤旋，但前景看好，需要有點耐心。

工作運方面，金星與土星、海王星齊聚志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的任務，可能需要與跟名人合作，不過工作內容十分繁瑣，並需要有很好的ＥＱ應對進退，其實是頗為辛苦的差事。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與太陽齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎，並注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的症狀，千萬不可輕忽。木星在命宮行進，代謝變差，有發福的傾向。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到火星影響，到國外旅遊、出差時，當地的貨幣最好隨身多帶一些，並放在不同的地方，在異地容易遇到扒手，或是遺失貴重物品，有現金不致寸步難行。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，遇到困難時，伸出援手幫忙的居然是平常交情不深、總是被排擠的邊緣人，覺得他們比較善良好相處，也因此交到可信賴的摯友。

遠行運方面，金星、土星、海王星齊聚遠行宮位，以被邀請者的身份到海外參加一些活動，食宿十分高級，還獲得服務升等的禮遇。某些巨蟹座克服了一些恐懼，一個人獨自到異國旅行，感受到前所未有的自由。

本週須注意的部分

健康運方面，火星退行回命宮，某些痼疾復發，雖不至於有生命危險，但每天都很不舒服，這段時間注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，或有器官發炎的現象。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到命宮的火星影響，與情感對象的親密關係過於頻繁，但情感上的交流略顯單薄，覺得靈與慾無法協調。單身的巨蟹座容易空虛寂寞覺得冷，會想尋求一夜情解決身體需求。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，與太陽齊聚，同時在志業宮位的天王星與太陽有良好連結，在職場表現優異，危機處理能力得宜，深受上司信賴。某些獅子座需要上舞台表演、演說或是受訪，成為眾人的目光焦點。

金錢運方面，金星進入財務宮位，與土星、海王星齊聚，偏財運佳，尾牙摸彩會抽中一筆獎金，或是價值昂貴的商品。某些獅子座有被動收益進帳，可解決財務捉襟見肘的窘境。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在心靈宮位的火星影響，對喜歡的人佔有欲強烈，無法忍受對方與其他的朋友往來親密，但自己沒有資格干預對方的人際關係。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在金星與土星影響，雖然周遭的人都認同你的能力以及做事方式，但網路或是其他領域會有一些人不斷找你麻煩，雞蛋裡挑骨頭，對於外在的觀感會太過在意，以致自己悶悶不樂。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與土星、海王星齊聚，有個人總是默默陪伴在自己身邊很久了，失戀的時候也一直陪著你，感覺對方也是不錯的對象，會試著與對方交往看看。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，即便只有短短兩三天的假期，也會隨意買張機票，飛到想去遊覽的城市逛逛，調整煩躁的心情。某些處女座因為工作之需，到國外出差，差旅待遇頗佳，在外也會圓滿達成任務。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到夥伴宮位的土星、金星影響，目前的職務看似人人稱羨，實際上卻是上司與下屬之間的夾心餅乾，不斷需要幫人收拾殘局，還得應付合作夥伴們的各種無理要求。

人際關係方面，火星退行回人際關係宮位，過去有過恩怨的人士會再度狹路相逢，雙方也許對薄公堂，或是在某些場合競爭，火藥味十足，非常容易被對方的一些舉動惹怒。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星與在家宅宮位的太陽有良好連結，家人會幫助你把大筆的帳單、債務還掉，經濟壓力輕鬆許多。有投資習慣的天秤座，短線可期，有獲利請見好就收，不要貪心就能積少成多。

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與太陽齊聚，與家人溝通比較直接，即便有些爭執，最後還是能找到彼此妥協的底線。需要搬家的天秤座會很有效率地入住新居，環境良好，生活煥然一新。

本週須注意的部分

工作運方面，金星進入工作宮位，與土星、天王星齊聚，會休長假暫停工作，調整好身心靈再重新出發。某些天秤座最近不斷尋求適合發展的領域，目前找到一個看似不錯的工作，不過也充滿許多挑戰。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在志業宮位的火星影響，因為工作太過忙碌，無法與心愛的人共渡重要的節日。單身的天秤座當心在職場遇到恐怖情人追求，對你不斷騷擾，甚至跟蹤你回家，使你感到恐懼。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的天王星相位良好，同時金星進入戀愛宮位，與某個人很快陷入熱戀中，但戀情不被周遭人看好，會不斷放閃給他人看，證明現在的自己很幸福。

金錢運方面，木星持續待在財務宮位，偏財運佳，尾牙參加摸彩活動會獲得大獎。有投資習慣的天蠍座，短線可期，一旦賺到錢請見好就收，不要太過貪心，可積少成多。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在家宅宮位的冥王星影響，與親人一同到海外出遊，彼此意見不同，玩得不愉快。某些天蠍座則是因為家庭有突發事件，必須取消行程，行程泡湯。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到火星影響，某個親人十分固執，有些事情屢勸不聽，最後發生憾事，會氣到完全不想處理。需要搬家的天蠍座，尋覓新居不太順利，現在十分傷腦筋。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入金錢宮位，同在金錢宮位的太陽相位良好，薪資獲得調整，手頭比較充裕，未來有計劃將資金做有效運用。某些射手座會獲得比往年還多的年終獎金，會希望把錢都存下來。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，各種困難的任務，都能很順利地挑戰成功，受到上司的肯定。某些射手座會挑戰難度較高的工作，並成功克服困難，覺得很有成就感。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到在家宅宮位的土星影響，另一半與家人的關係不太好，夾在兩者之間左右為難。單身的射手座會被親朋好友帶去相親，感到十分尷尬。

健康運方面，火星退行回疾厄宮位，陳年痼疾再度復發，需要積極治療。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易長痘痘或是嘴破，這段時間需特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，喜歡的人古靈精怪，每天在一起都有新鮮的事情發生，覺得很開心。某些摩羯座陷入週遭人士都反對的情感之中，卻覺得阻礙越大，愛情越是難能可貴。

旅遊運方面，金星、土星、海王星齊聚在旅遊宮位，到外地旅遊，會尋求較為高級的旅店，或是搭乘遊輪，以及團費較高的旅行團，享受奢華的服務，讓身心靈獲得充分的慰勞。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到火星影響，會不惜一切代價，得到某個限量款的商品，但荷包也會大失血。某些摩羯座容易花很多錢討喜歡的人歡心，但自己的經濟卻陷入困境。

工作運方面，在工作宮位的木星受到溝通宮位的土星影響，被職場流言蜚語波及，覺得十分冤枉。某些摩羯座與同事、上司溝通不良，使得很多事務進行不順利。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與土星、海王星齊聚，領到年終獎金，會去吃一些美食，或是購買昂貴的物品好好犒賞自己。某些水瓶座的薪資獲得調整，經濟狀況寬裕許多。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，儘管每週與親人團聚的時間不多，感情卻是十分融洽，總比天天見面卻老是吵吵鬧鬧來得好。某些水瓶座不斷更動住宅的格局陳設，維持生活的新鮮感。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星，持續受到在金錢宮位的土星影響，與喜歡的人在價值觀上有落差，對戀情感到憂心。感情穩定的水瓶座，有懷孕的跡象，但身體狀況不太好，會花許多錢調理，保護好胎兒。

工作運方面，火星退行回工作宮位，工作量增加，還有許多問題經常需要修正，感到過勞。某些水瓶座與同事、上司在言語上時有齟齬，常常會動肝火和對方爭執。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，因為某種興趣交到志同道合的朋友，有很多情報能相互交流。某些雙魚座會接觸到一些邊緣人，發現他們其實蠻好相處的，而常與這些人往來。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，隨興買了張交通票券，到一個想去朝聖的景點逛逛，即便能停留的時間不長，但心靈卻獲得洗滌，感覺自己得到療癒。

本週須注意的部分

感情運方面，火星退行回戀愛宮位，與戀愛對象總為了一些小事情吵架，覺得情感對你而言是一種負擔。某些雙魚座和前任再度連絡上，但他只為了想跟你打回頭炮，覺得對方很渣。

工作運方面，金星、土星、海王星齊聚命宮，相位皆不良，目前承接光鮮亮麗的案件，成為許多人羨慕、嫉妒的目標，也因此背負十分大的壓力，只能成功，不容許任何失敗。