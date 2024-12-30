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內心受傷…仍會故作堅強的「3大生肖」 羊默默忍讓、第一名愛自己承擔

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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人生在世，總會遇到各種挫折，有人會誇大其詞，尋求他人的溫暖，但有些人卻會默默承受，故作堅強，不透露隻字片語，一起來看看在十二生肖中，哪幾位擁有如此強大的心態。

第三名：羊

總是隨波逐流，沒有太多意見的羊寶寶，寬容又和善，好像沒有太多脾氣一樣，他們擁有相當強大的耐心與毅力，為了生存或是達到目標，能夠不屈不饒的忍辱偷生，既使受到強大的壓力時，也會逆來順受，默默忍讓，他們這股精神著實令人敬佩，因此身邊有羊寶寶時，要多關懷他們，不要讓他們承受太多，否則羊寶寶為了不衝突，終將會選擇離去。

第二名：猴

最善於交際應酬的猴寶寶，喜歡讓自己像隻花蝴蝶般，穿梭於各個群體或階層中，表現出如魚得水，能夠大吃四方的能力，這是他們較為虛榮的一面，也為了想塑造這種成無往不利的形象，既使遇到挫敗時，也必須故作堅強，不能讓人看到自己的困境，這樣的壓力容易讓自己喘不過氣來，建議猴寶寶，沒有人是戰無不勝的，有時候表現軟弱，反而能得到他人的關愛。

第一名：龍

龍是神祕的圖騰，也是宏偉的傳說，身為龍寶寶，天生就有一股盛氣凌人的氣場，他們聰明有能力，勇敢又果決，在工作事業上或家庭生活上，往往願意一肩挑起所有責任，讓所有的困難與煩惱都自己承受，只為了讓身邊的人得到更好的待遇，就算內心千瘡百孔，也會表現堅強而不訴苦，龍寶寶是真正的大哥大姐，有空多關心他們，龍寶寶其實很需要鼓勵的。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

人生 堅強 壓力 抄襲 生肖

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