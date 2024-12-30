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柯文哲明年「陀羅入命」更痛苦？賴清德也有挑戰 命理師：兩事要忌諱

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師詹惟中分析，民眾黨主席柯文哲（左）明年「陀羅入命」走衰，恐比今年還要更痛苦，而與他同為48年次出生的總統賴清德（右），也將步入一樣的路。 聯合報系資料照
命理師詹惟中分析，民眾黨主席柯文哲（左）明年「陀羅入命」走衰，恐比今年還要更痛苦，而與他同為48年次出生的總統賴清德（右），也將步入一樣的路。 聯合報系資料照

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北地方法院昨天（29日）裁定民眾黨主席柯文哲7000萬交保，並且必須電子監控。對此，命理師詹惟中分析，柯文哲明年「陀羅入命」走衰，恐比今年還要更痛苦，而與他同為48年次出生的總統賴清德，也將步入一樣的路，兩人運勢直到2026才會好轉。

詹惟中在節目《豈有此呂》分析，賴清德與柯文哲同為48年次出生，他提醒在38、48、58、68、78等年份出生的人，一生之中最忌諱兩件事，第一種是「貪狼化權」，指的是貪污、貪戀或貪財；第二種是「文曲化忌」，也就是不應該身兼多職、不要玩物喪志。

詹惟中指出，賴清德與柯文哲明年都將面臨「陀羅入命」，簡單來說，會有一些麻煩、煩惱或小的身體不適。對於柯文哲來說，可能會有健康上的反覆問題；而對於賴清德而言，則可能會面臨政治上的困難或挑戰，尤其在總統府內，面臨是否能實現大志的考驗。

最後，詹惟中提到，柯文哲和賴清德的運勢最好的是2026年，但2025年將是一段挑戰期。他更警告柯文哲明年可能會比今年更加艱難，並指出若2025年檢調有任何動作，將對柯文哲構成極大的挑戰，若拖延至2026年將迎來轉機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 柯文哲 賴清德 運勢

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