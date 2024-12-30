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唐綺陽星座運勢週報：天秤事業低調安心 牡羊桃花出現在這處

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報12/30-1/5】

星象影響：火星逆行獅子、金星進雙魚

本週火星逆行獅子，易與不同類型事物產生碰撞拉扯感，要注意健康。跨年大型熱鬧活動多，當心寒冷天氣和自身安全。週五金星進雙魚，藝術、電影、攝影、美妝等議題受重視，雙魚座被善待、由內而外變漂亮。

12星座個別影響：

金牛：工作別因小細節自找麻煩；感情勿掃興再多點浪漫

獅子：建議多參考他人意見做調整；感情亦需要改變示好方式

處女：留意細節以防患未然；感情當心小摩擦演變成大爭吵

魔羯：已約定好的事可能有變數；感情需注意前任問題

雙子：工作被緊盯有助回到正軌；感情上別太務實、潑冷水

射手：整體環境卡關先放輕鬆；感情亦需多點鬆弛感

水瓶：工作宜放慢腳步停看聽；感情有愉快的交流邂逅

雙魚：工作宜抱持隨遇而安態度；感情有逐漸明朗趨勢

牡羊：機會多適合展開新計劃；桃花可能出現在新交友圈裡

巨蟹：工作稍微強硬就能爭取成功；感情會在職場被崇拜

天秤：事業低調安心、穩健前行；感情過於冷淡會拒人千里

天蠍：工作能力強、夥伴可靠進度順利；感情拿捏好傲嬌分寸

唐綺陽 星座運勢 火星 獅子

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