聽新聞
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：天秤事業低調安心 牡羊桃花出現在這處
【唐綺陽星座運勢週報12/30-1/5】
本週火星逆行獅子，易與不同類型事物產生碰撞拉扯感，要注意健康。跨年大型熱鬧活動多，當心寒冷天氣和自身安全。週五金星進雙魚，藝術、電影、攝影、美妝等議題受重視，雙魚座被善待、由內而外變漂亮。
12星座個別影響：
金牛：工作別因小細節自找麻煩；感情勿掃興再多點浪漫
獅子：建議多參考他人意見做調整；感情亦需要改變示好方式
處女：留意細節以防患未然；感情當心小摩擦演變成大爭吵
魔羯：已約定好的事可能有變數；感情需注意前任問題
雙子：工作被緊盯有助回到正軌；感情上別太務實、潑冷水
射手：整體環境卡關先放輕鬆；感情亦需多點鬆弛感
水瓶：工作宜放慢腳步停看聽；感情有愉快的交流邂逅
雙魚：工作宜抱持隨遇而安態度；感情有逐漸明朗趨勢
牡羊：機會多適合展開新計劃；桃花可能出現在新交友圈裡
巨蟹：工作稍微強硬就能爭取成功；感情會在職場被崇拜
天秤：事業低調安心、穩健前行；感情過於冷淡會拒人千里
天蠍：工作能力強、夥伴可靠進度順利；感情拿捏好傲嬌分寸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言