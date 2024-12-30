唐綺陽星座運勢週報：天秤事業低調安心 牡羊桃花出現在這處

所謂「正能量」指的是健康、樂觀、積極向上的動力，與奮發、激勵人心的態度，有些人不論在什麼環境、或遇到困難，都可以保持正能量，也帶給身邊的人力量。旺好運分享，以下4個生肖都是充滿正能量的代表，值得多多親近喔！

2024-12-29 10:33