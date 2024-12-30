快訊

凌晨2點錢就送到…沈慶京借到1億元交保金 律師剛現身北院領繳款單

柯文哲7千萬交保…黃國昌批北檢只給2條路 賴總統把手伸進司法

鄭文燦涉貪再出庭…500萬關鍵3時間點 與廖家父子說法矛盾一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財飛奔口袋」：要做好準備

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要推波助瀾一下，就能讓錢財輕鬆入袋，有人則是靈機一動，就能短時間內帶來豐厚的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬牛

人靠衣裝，佛靠金裝，如果你是服飾銷售員，無論是銷售男性或女性商品，本周的財運很不錯，有機會遇到許多不是只來看看，而是真正有需求的客人，他們的購買意願本來很高，你只需要多加介紹，再試著推波助瀾一下，就能讓他們心甘情的把錢掏出，輕輕鬆鬆的賺入自己的荷包裡。

第四名：血型O型+生肖屬雞

如果你是為百姓服務的公職人員，本周會有突破的時機點，在這段時間裡，可能會接到許多難以處理的疑難雜症，這時可要考驗你的智慧了，你必需要多加思索以及判斷，才能做出正確的決定，只要能圓滿完成，必定會受到長官賞識，除了考績大大加分外，更有希望獲得升官加薪的榮耀。

第三名：血型A型+生肖屬鼠

網路世界充滿許多新鮮及挑戰，如果你是網路直播主，在本周運勢上，自身魅力大幅提升，這段時間裡，可以延長開播時間，並且多與粉絲互動，能增加人氣度，如果再搭配銷售商品，會有很不錯的效果，只要不誇大其詞，用誠懇的態度推薦，就能帶來額外收益，讓錢財滾滾入袋。

第二名：血型B型+生肖屬蛇

無論你的工作內容為何，或是處於社會階層的何種位置，本周的財運非常不錯，在這段時間裡，你的直覺感應力很強大，一定要嘗試投資，多注意市場動態，多看多聽專業的分析，趕快做出決定，你的靈機一動，會有很不錯的效果，讓你在投資市場上，短時間內帶來豐厚的收益。

第一名：血型A型+生肖屬狗

無論山珍海味，還是平民美食，吃飽是一件幸福的事，如果你是餐飲業者，無論是開餐廳或是一般店家、攤販，本周的財運爆表，在這段時間裡，能夠感覺到大軍壓境氣氛，許多客人絡繹不絕的上門，請你一定要做好準備，多多備料，注意餐點品質，就能讓錢財不斷飛奔到你的口袋裡。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 直播主 網路直播 血型 財運

延伸閱讀

退休後「獨居也快樂」3星座！水瓶做自己、他自律找到成就感

準備數鈔票！下月五星座要發財…投資大賺、機會變多、還招來貴人

四生肖「小太陽」散發正能量！龍積極馬熱情、他遇衰事也能哈哈笑

「聰明守財」4星座！金牛穩重、摩羯保守 這群人是常勝軍

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：天秤事業低調安心 牡羊桃花出現在這處

本週火星逆行獅子，易與不同類型事物產生碰撞拉扯感，要注意健康。跨年大型熱鬧活動多，當心寒冷天氣和自身安全。週五金星進雙魚，藝術、電影、攝影、美妝等議題受重視，雙魚座被善待、由內而外變漂亮。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財飛奔口袋」：要做好準備

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要推波助瀾一下，就能讓錢財輕鬆入袋，有人則是靈機一動，就能短時間內帶來豐厚的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／金牛應主動從學習中 找到興趣所在

2024-12-30牡羊座短評：好運不斷，做事特別得心應手。【整體運】千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，

四生肖「小太陽」散發正能量！龍積極馬熱情、他遇衰事也能哈哈笑

所謂「正能量」指的是健康、樂觀、積極向上的動力，與奮發、激勵人心的態度，有些人不論在什麼環境、或遇到困難，都可以保持正能量，也帶給身邊的人力量。旺好運分享，以下4個生肖都是充滿正能量的代表，值得多多親近喔！

殺破狼週運勢／處女邂逅好感對象 天秤生活煥然一新

殺破狼2024年12月30日～2025年1月5日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 工作運方面，新月發生在志業宮位，職務有一些更動，會開始一個新型態的工作，新月期間可許下與事業、工作、

時運不順？看臉就知！「這部位」長青春痘…你要破財了

最近總覺得運氣不順嗎？命理專家李玉珮老師在《命運好好玩》節目中分享時運不順的面相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。