本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財飛奔口袋」：要做好準備

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要推波助瀾一下，就能讓錢財輕鬆入袋，有人則是靈機一動，就能短時間內帶來豐厚的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬牛

人靠衣裝，佛靠金裝，如果你是服飾銷售員，無論是銷售男性或女性商品，本周的財運很不錯，有機會遇到許多不是只來看看，而是真正有需求的客人，他們的購買意願本來很高，你只需要多加介紹，再試著推波助瀾一下，就能讓他們心甘情的把錢掏出，輕輕鬆鬆的賺入自己的荷包裡。

第四名：血型O型+生肖屬雞

如果你是為百姓服務的公職人員，本周會有突破的時機點，在這段時間裡，可能會接到許多難以處理的疑難雜症，這時可要考驗你的智慧了，你必需要多加思索以及判斷，才能做出正確的決定，只要能圓滿完成，必定會受到長官賞識，除了考績大大加分外，更有希望獲得升官加薪的榮耀。

第三名：血型A型+生肖屬鼠

網路世界充滿許多新鮮及挑戰，如果你是網路直播主，在本周運勢上，自身魅力大幅提升，這段時間裡，可以延長開播時間，並且多與粉絲互動，能增加人氣度，如果再搭配銷售商品，會有很不錯的效果，只要不誇大其詞，用誠懇的態度推薦，就能帶來額外收益，讓錢財滾滾入袋。

第二名：血型B型+生肖屬蛇

無論你的工作內容為何，或是處於社會階層的何種位置，本周的財運非常不錯，在這段時間裡，你的直覺感應力很強大，一定要嘗試投資，多注意市場動態，多看多聽專業的分析，趕快做出決定，你的靈機一動，會有很不錯的效果，讓你在投資市場上，短時間內帶來豐厚的收益。

第一名：血型A型+生肖屬狗

無論山珍海味，還是平民美食，吃飽是一件幸福的事，如果你是餐飲業者，無論是開餐廳或是一般店家、攤販，本周的財運爆表，在這段時間裡，能夠感覺到大軍壓境氣氛，許多客人絡繹不絕的上門，請你一定要做好準備，多多備料，注意餐點品質，就能讓錢財不斷飛奔到你的口袋裡。

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