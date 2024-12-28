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時運不順？看臉就知！「這部位」長青春痘…你要破財了

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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最近總覺得運氣不順嗎？命理專家李玉珮老師在《命運好好玩》節目中分享時運不順的面相。

▍財運不順 ：鼻頭長青春痘

鼻頭這個位子就是面相的「財帛宮」，跟我們的金錢是有關的。 在我們面相有兩種突出物，一個是痣，一個是青春痘。而兩者的不一樣在痣是一種暗示，如果長在鼻頭代表你的錢會一直流掉；而青春痘是一種明示，長在鼻頭代表最近會破財或是財運不順。

青春痘的破財是從剛冒出來還紅紅的時候就開始了，而隨著時間痘痘成熟有白白的出現，這個時候就是你破財的高峰期。 命理師李玉珮老師也特別說，千萬不要去擠痘痘，萬一鼻子受傷也代表破財，但是擦痘痘藥膏讓他消下去是可以的！

▍健康不順 ：山根氣色暗沉

山根的位子代表「疾厄宮」，只要暗沉暗沉就代表最近要小心健康問題。而山根暗沉搭配不同部位來看，就可以看出究竟是自己身體不好，還是身邊的人身體不好：

·「父母宮」眉上額頭兩邊突出的地方暗沉：男生左邊代表爸爸、右邊代表媽媽／女生左邊代表媽媽、右邊代表爸爸

·「夫妻宮」疾厄宮的左右兩邊：男生看左邊、女生看右邊

·「子女宮」眼袋的位置： 小孩健康要多注意

·眉毛上面： 兄弟姐妹健康要注意，男生左邊代表兄弟、右邊代表姐妹／女生左邊代表姐妹、右邊代表兄弟

如果只有疾厄宮為暗沉，上述其他部位都沒有，就代表是自己的健康要小心，萬一暗沉到了印堂，還要多注意「意外事故」。

▍感情不順 ：夫妻宮長青春痘

太陽穴代表「夫妻宮」，男生看左邊，女生看右邊，如果有長青春痘，也要小心最近跟另一半說話容易擦槍走火。萬一夫妻宮的位置是長痣的話，代表婚姻極度不協調，會從年頭吵到年尾 。

很特別的是，如果在外面有情人的話，男生太陽穴右邊長痘痘、女生左邊長痘痘，代表你們會跟你們外面的情人發生口角。 如果在外免沒有情人，就要小心和異性發生口角。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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