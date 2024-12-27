「天生招財」3星座超會投資！金牛買精品、天蠍直覺選股 他天選包租公

星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享天生就有超強財運，投資什麼賺什麼的星座，建議參考太陽星座、上升星座和金星星座。

Top3 金牛座／投資精品 時尚女王

金牛座在選投資標的往精品方面去找就對了，房地產要看市中心，買最高檔的地段，也可以買一些寶石、翡翠，只要是精品貨，金牛座就可以完整展現出這些精品的貴氣和時尚感，讓自己買什麼賺什麼。

Top2 天蠍座／精準選股 股市稱雄

天蠍座在選股的時候直覺應該都很強，不太需要依靠其他人的建議，憑藉自己的眼光就能選到不錯的股票。只不過在時機上要多注意，否則雖然有嗅到賺錢的味道卻爛尾收場。

Top1 摩羯座／收購土地 置產稱霸

摩羯座做一些跟房地產有關的投資是最適合的，摩羯座的守護星是土星，土星顧名思義就是和土地上的建築物和土地下的物產有關，收購土地、房地產，做一些置產投資，都可以讓摩羯座找到自己的一片天。

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