退休後「獨居也快樂」3星座！水瓶做自己、他自律找到成就感

星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享退休後可以快樂獨居的星座，建議參考太陽星座、月亮星座和上升星座。

Top3 雙子座／頭腦靈活 生活豐富

雙子座的快樂來自於「朋友」，就算朋友不在身邊，用訊息、電話聯絡，就可以讓雙子座有快樂的感覺。而精神健康是身體健康最基本的要求，而朋友帶給雙子座的豐富感和幸福感可以讓他們保持快樂，提高生活品質。

Top2 摩羯座／自律有序 自我成長

摩羯座的快樂來自於「舞台」，在這個舞台上有很多事情要做。而在這個舞台上摩羯座不一定要是幕前，擔任別人的後盾都是一種自律的表現，因為自律讓摩羯座對自己、對周遭的環境負責，這種生活有序是讓生命有序的一個過程，而摩羯座能從這些自我成長中找到成就感、找到快樂。

Top1 水瓶座／獨立自由 享受獨處

水瓶座的快樂來自於「品質」，這邊的品質不一定要是錢，精神品質也相當重要。對於水瓶座來說，自在、自由這種自我管理再加上旁邊沒有人管，可以想做什麼就做什麼，不用迎合其他人，專心的做自己就是最大的快樂泉源。

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