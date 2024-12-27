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柯文哲遭求刑28年半！命理師早預言柯從政下場「明年犯太歲更慘」

旺好運／ 綜合報導
檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年。聯合報系資料照
檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年。聯合報系資料照

今12月26日台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年。

知名命理師楊登嵙教授在今年10月中旬早已在各媒體預言柯文哲下場，台北市長柯文哲1959年8月6日生，己亥年生肖屬豬，姓名學名字第三字「哲」，對應事業、財帛宮，「哲」拆開，有「扌」、「斤」、「口」，對生肖屬豬，「扌」為人，人會把豬殺害，「斤」為武器、刀，「口」為豬咬柑橘，犧牲奉獻，成為供品。如果職業上專心從事醫師工作，拿手術刀，反而得心應手；如果去從政，容易惹來官訟是非。

2025歲次乙巳蛇年，正沖柯文哲出生年己亥，生肖蛇豬正沖，古語有云:「太歲當頭坐，無喜必有禍」、「太歲出現來，無病恐破財」。會招惹煩惱、官訟是非、事業財運衰退等困擾。所以，明年柯文哲還會面臨更多的弊案纏身，無法全身而退，政治生涯就此暫停中斷。

柯文哲備受關注的「5大案」包括京華城案、北士科案、第一果菜魚類市場、台智光案和南港轉運站BOT案，這些案子檢方已經陸續在偵查當中，今年五月開始，檢方就已經持續在做搜索，至今已調查七個月，今12月26日先對京華城案以及政治獻金案2案來做偵結。

知名命理師楊登嵙教授多年前在新聞媒體就預言，柯文哲眼神閃爍、深沉，代表他主觀意識高，且法令紋有疤痕將會影響總統之路。下巴代表七、八十歲老運，有疤痕，對老運影響頗具。鼻子代表「財帛宮」，近期，柯文哲的鼻頭原先已有的類似囊包腫變得更加巨大，且顏色灰褐色更深，前途黯淡無光!更證明這次的台北市弊案政治風暴，讓柯文哲政治生涯就此結束。命理師楊登嵙早已預言柯文哲下場，如今一一成真，實在太神準了!

柯文哲2014年當選台北市長後聲望扶搖直上，被視為敢言、清廉的政治明星，卻在參選總統落敗後爆發涉貪案，遭起訴求處重刑。從聲勢如日中天、問鼎總統大位到淪為階下囚，素人從政的他投身政治10年，被政壇喻為「南『柯』一夢」，如今人設破裂，令人不勝唏噓。

近期，柯文哲的鼻頭出現原先已有的類似囊包腫更巨大，且顏色灰褐色更深，前途黯淡無光! 下巴代表七、八十歲老運，有疤痕，對老運影響頗具負面。

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京華城 弊案 政治獻金 柯文哲 生肖

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