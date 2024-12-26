「為何戀人差異那麼大？」月老：愛上不同類…世界會更多包容心

山林一株野春櫻，安靜開在墨夜裡。

九爺跟實習生小柴蹲在櫻花樹前，瞅著立在泥地上的姻緣鏡。鏡面播放著簡律跟美輪的感情史，放送感情關鍵時刻，內心糾結以旁白呈現。

隨著雙方好感升降，鏡面下方紅色的「感情進度條」也跟著前進或後退。

等雙方確認心意，伏筆全揭露了，進度條才達滿分。一旦達標，月老功成身退，後續發展靠他們自己。

看完他們的感情，接著要擬定「配對計畫」。

九爺問小柴：「你有什麼想法？」

「快瞎了。這沒保護貼嗎？」

「什麼？」

「我說這姻緣鏡沒有手機那種保護貼嗎？裂成這樣，我看到眼睛痛、不舒服。」小柴鏗鏗鏗地彈鏡面。

「等撮合的案數破千，我就能申請更新工具。」當神哪有那麼容易？

「還差幾組達標？」

「這你不用管。」

小柴瞇起眼。九爺面無表情。「看樣子還差很多。」小柴結論，摟住九爺肩膀安慰。「放心，現在有我會快一點。」

「是，我很高興，談正事吧。」

「我認為戴美輪的顧慮很正確，極簡跟囤物的一旦交往，大家都累，除非是當炮友。想認真的話，就要找個三觀合的。」

「這是你的看法？」

「嗯哼，早看出來他們不配，難度太高。我們幫簡律找別人？」

「如果人人都只跟三觀合的戀愛結婚生子，世界會變什麼樣？」

「欸？」這個嘛……。「離婚率會降低？」

「喜歡黑的只和黑的在一起，喜歡白的只和白的在一起，最後，黑的只認同黑的世界，白的只同意白的宇宙，他們生養的小孩也只熟悉父母的世界觀。然後呢？」

「然後怎麼了？」

九爺繼續說：「再發展下去，就會形成黑的族群跟白的族群，各自以自身族類為貴，永不會理解別的顏色有別的精彩。」九爺握住隨身的龍頭杖，往天際一劃，一方天幕呈現戰爭殺戮場面。「對於跟自己不同的不願理解，永遠只跟同類抱團取暖，敵視異類，多少戰爭就這麼來的。沒有『愛』，人們才暴力相待，惡性循環下，世界將越來越殘酷。」

他睿智的黑眸炯炯地盯著小柴。「別小看月老的工作。愛情是一種超能力。當愛情發生，人就有了超越自己的能力，去好奇與自己不同，甚至陌生的對象。有的人因此能理解，喜歡上跟自己不同的世界；有的雖不認同，但會長出包容心。愛情令人願意無私，或改變或妥協或遷就自己，只為了跟那個人在一起。」

小柴不禁點頭。確實，「愛」就是這麼奇妙啊！

九爺說：「一個宇宙的美麗，變成兩個宇宙的圓滿。不費一兵一卒，就能膨脹擴張，包容差異。心愛之人所在處，就渴望永無干戈。所以，以『愛』黏貼、同化截然不同的人，成就的數量越多，世界將越包容，也越和諧。」

小柴驚呆。天啊，這麼有愛的話，竟是從這粗曠大叔嘴裡講出來，害他眼眶紅心酸酸。我也是異類，缺人欣賞包容；我以為的愛情，跟九爺的愛情一比，簡直膚淺。

小柴哽咽，激動道：「我懂了，讓差異大的人戀愛，世界就更和平。你這個觀點我愛死了！」

好說好說。「不過，有時好不容易凑了對，也確實挺快就分了。」

「啊咧……。」

「但想到初衷，我不後悔。」

小柴豎起大姆指。「則善固執，跟我一樣。」

「所以我們算是達成共識，可以好好幫簡律了？」

「行。首先要怎麼做？」

「戀愛的先決條件就是天時地利。現在起，我們要常跟在他們身邊，製造戀愛時機。」九爺摟住小柴肩膀，將龍頭杖往林梢一劃，頭頂櫻花紛紛飄落，宛如一場粉紅雨。

「嘩……」小柴讚嘆。「超浪漫的！」

「像這種製造氣氛的工作以後交給你。」九爺打橫龍頭杖，遞給他。

「我……我可以嗎？」小柴雙手握住。好沉。

「以後你負責『場布』。這把龍頭杖可短暫操控大自然界，配合我們製造浪漫。」

「這麼重要的工具，要讓我負責？」之前跟過的月老們從不讓他碰神器，更別提像這樣直接交給他負責。

「我信你，你有天分，我很看好你。」有年輕人在，幹嘛還自己拿龍頭杖？這杖沉啊！九爺暗喜。

嗚……小柴抱緊木杖，感動噴淚。「終於有人看出我的藝術天分了！」得此重任，小柴淚湧。「場布我來，沒問題。」

「這個也讓你保管。」

九爺又從袖內掏出玻璃罐，內有金粉。

「這什麼？」小柴搖動金粉。

「灑上金粉，人就會更勇於做自己，積極實踐夢想。」

「竟有這種寶貝，這也要讓我保管嗎？您果然不是一般的神，看得出我很有實力。九爺—」他抱住九爺。「我真的愛死你了。」

果然月神認真起來，想擄獲誰的心，都是彈指間的事啊！

(本文摘錄自《月老營業中1：靈魂功課》，三采文化，未經同意禁止轉載。)