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以前愛熱鬧…5星座越老越孤僻！雙子刪不重要朋友、射手一個人玩

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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與其迎合外界不如回到自己的內心世界，有些社交達人隨著時間會逐漸變成深山隱士，連聯絡人都只有家人，占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『「星座」年紀越大～會越孤僻的5個星座🌟』，建議參考太陽星座和上升星座

▍雙子座／朋友重質不重量

身為社交王的雙子座也逃不過越老越孤僻的宿命，年輕時的雙子座走到哪裡都有笑聲。但是隨著年紀增長，他們的社交耐心就會斷崖式的下跌。他們會意識到，沒有深度的社交只是在浪費時間，自己跟自己過就好。但是這種孤僻是有選擇性的，對於有「 靈魂共鳴的人」就不是這麼一回事了，他們對朋友的要求會越來越高，所以朋友的數量也會減少許多。

▍射手座／孤僻是更高級的自由

射手座的靈魂是自由奔放的，沒有人綁得住他們，年輕的射手座是一匹野馬， 有用不完的熱情和精力，也會帶頭帶大家出去玩。但是隨著時間增長，射手座會覺得帶著一大群人，聽見太多聲音太累了。 其實射手座的最終目標是讓自己越活越簡單，出門只要一個人就好，而這種孤僻對射手座來是不是壞事，反而是一種更高級的自由。

▍處女座／不想無效社交 消耗能量

處女座的孤僻是他們追求完美的結果，年輕的處女座會努力地適應身邊的人，隨著年紀增長，他們對朋友的條件會越來越嚴苛，對瑕疵的容忍度會越來越低。處女座會認為生活上有太多無謂的社交，太消耗自己的能量，還不如提升自己的生活品質，與其妥協，不如保持自己內心的平靜。

▍天蠍座／看穿人性 更想沉澱自己

天蠍座從來都不是社交高手，自帶的神秘感從年輕就有了，隨著年齡的增長這種神秘感就會越加強烈。天蠍座的孤僻是因為他們敏銳的觀察力，人際關係中的虛偽都看得清清楚楚，這也讓他們對大多數人越來越不信任而不敢深交。天蠍座隨著年齡往上，朋友圈卻是越來越小，但是他們內心世界卻是越來越豐富，省掉社交就可以有更多時間沉澱自己。

▍巨蟹座／更重視家庭 回歸小圈圈

巨蟹座絕對是家庭型的星座，隨著年紀的增長會越來越覺得人際關係太麻煩，還是回到自己的小世界就好。年輕的巨蟹座或許還會聯繫朋友、參加聚會，但隨著生活的歷練增加，他們會將所有的重心放在自己跟家庭上，對外界的興趣會慢慢的消退，甚至有些厭煩ㄡ孤僻是巨蟹座自我保護的方式，外面的世界太複雜，只有自己待在自己的小圈圈內才能感到自在。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

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