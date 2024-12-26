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貴人超級多…誰是2025人氣王？獅子發揮創意、第一名靠人脈「破圈」
出門在外靠的是人脈，在新的一年誰才是那個人氣王？星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享2025年人緣好貴人多的三個星座，建議參考太陽星座、上升星座和金星星座。
Top3 巨蟹座／家庭和睦 人脈拓展
2025年上半年大家都在準備、在做調整，而這個大風向會帶給自己想改變卻不知道要從哪做起的感覺。而有時候身邊的人比自己更了解自己，而身邊最信任的人往往是家人，巨蟹座明年的人緣就是來自於身邊最信任的人，他們能夠激發我們內在的潛能。
Top2 獅子座／事業飛躍 創意實現
獅子座應該一直以來都有所盤踞，而在這個轉變的節點上，獅子座的創意就可以幫助到自己。這邊的創意不用一定是要創新，只要對一個產業有一定的了解，自己沒做過，身邊的人也沒人敢做，獅子座就可以先發制人，用自己本身的能力在新的一年獲得人脈。
Top1 天秤座／財富提升 人脈拓展
愛交朋友的天秤座總是懂的如何破圈，在人際關係上，破圈這件事是有很多情緒壓力和內耗的，更充滿許多未知的，但是天秤座在2025年將會有許多機會開拓未知的領域，主動破圈是很重要的，請拿出你的勇氣。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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