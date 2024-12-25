「2025年生日運勢排行」出爐！強運前3名全被這月包辦 最後一名落3月

2024進入尾聲，每到此時，最關心的就是明年運勢，日本運勢網站「占いちゃんは考えた」也不負眾望推出了2025年的生日運勢排行榜，把1~366天都排列出來，並且有12種年度指引解釋，因此，就算排在最後面也不用灰心，可以從中找到不同方向。(編按：按Ctrl+F 輸入自己的生日月日，能更快速找到喔！）

350名-366名

第366名：3月21日 激動的一年

第365名：11月13日 激動的一年

第364名：3月10日 大變動的一年

第363名：7月17日 激動的一年

第362名：12月1日 大變動的一年

第361名：10月14日 激動的一年

第360名：3月26日 動搖的一年

第359名：3月17日 動搖的一年

第358名：8月5日 大變動的一年

第357名：6月18日 激動的一年

第356名：11月27日 動搖的一年

第355名：11月18日 動搖的一年

第354名：11月9日 動搖的一年

第353名：11月2日 大變動的一年

第352名：4月1日 變化的一年

第351名：3月29日 變化的一年

第350名：3月20日 變化的一年

333名-349名

第349名：3月11日 變化的一年

第348名：2月22日 激動的一年

第347名：7月31日 動搖的一年

第346名：7月22日 動搖的一年

第345名：7月13日 動搖的一年

第344名：7月6日 大變動的一年

第343名：6月7日 大變動的一年

第342名：12月2日 變化的一年

第341名：11月30日 變化的一年

第340名：11月21日 變化的一年

第339名：11月12日 變化的一年

第338名：8月16日 激動的一年

第337名：10月28日 動搖的一年

第336名：10月19日 動搖的一年

第335名：10月10日 動搖的一年

第334名：3月28日 安定的一年

第333名：3月19日 安定的一年

316名-332名

第332名：2月11日 大變動的一年

第331名：8月6日 變化的一年

第330名：7月25日 變化的一年

第329名：7月16日 變化的一年

第328名：12月12日 激動的一年

第327名：6月23日 動搖的一年

第326名：6月14日 動搖的一年

第325名：11月29日 安定的一年

第324名：11月20日 安定的一年

第323名：11月11日 安定的一年

第322名：9月4日 大變動的一年

第321名：11月3日 變化的一年

第320名：10月31日 變化的一年

第319名：10月22日 變化的一年

第318名：10月13日 變化的一年

第317名：4月20日 激動的一年

第316名：3月25日 發展的一年

299名-315名

第315名：3月16日 發展的一年

第314名：3月7日 發展的一年

第313名：2月27日 動搖的一年

第312名：2月18日 動搖的一年

第311名：7月24日 安定的一年

第310名：7月15日 安定的一年

第309名：7月7日 變化的一年

第308名：6月26日 變化的一年

第307名：6月17日 變化的一年

第306名：6月8日 變化的一年

第305名：11月26日 發展的一年

第304名：11月17日 發展的一年

第303名：11月8日 發展的一年

第302名：1月23日 激動的一年

第301名：8月30日 動搖的一年

第300名：8月21日 動搖的一年

第299名：8月12日 動搖的一年

282名-298名

第298名：10月30日 安定的一年

第297名：10月21日 安定的一年

第296名：10月12日 安定的一年

第295名：4月9日 大變動的一年

第294名：3月8日 協調的一年

第293名：3月2日 變化的一年

第292名：2月21日 變化的一年

第291名：2月12日 變化的一年

第290名：9月15日 激動的一年

第289名：8月2日 發展的一年

第288名：7月30日 發展的一年

第287名：7月21日 發展的一年

第286名：7月12日 發展的一年

第285名：12月26日 動搖的一年

第284名：12月17日 動搖的一年

第283名：12月8日 動搖的一年

第282名：1月1日 動搖的一年

265名-281名

第281名：6月25日 安定的一年

第280名：6月16日 安定的一年

第279名：1月12日 大變動的一年

第278名：9月5日 變化的一年

第277名：8月24日 變化的一年

第276名：8月15日 變化的一年

第275名：10月27日 發展的一年

第274名：10月18日 發展的一年

第273名：10月9日 發展的一年

第272名：5月19日 激動的一年

第271名：4月25日 動搖的一年

第270名：4月16日 動搖的一年

第269名：3月27日 創造的一年

第268名：3月18日 創造的一年

第267名：3月9日 創造的一年

第266名：3月1日 安定的一年

第265名：2月29日 安定的一年

248名-264名

第264名：2月20日 安定的一年

第263名：10月3日 大變動的一年

第262名：8月3日 協調的一年

第261名：12月39日 變化的一年

第260名：12月20日 變化的一年

第259名：12月11日 變化的一年

第258名：1月4日 變化的一年

第257名：7月3日 發展的一年

第256名：6月22日 發展的一年

第255名：6月13日 發展的一年

第254名：11月28日 創造的一年

第253名：11月19日 創造的一年

第252名：11月10日 創造的一年

第251名：1月28日 動搖的一年

第250名：1月19日 動搖的一年

第249名：8月23日 安定的一年

第248名：8月14日 安定的一年

231名-247名

第247名：5月8日 大變動的一年

第246名：4月28日 變化的一年

第245名：4月19日 變化的一年

第244名：4月10日 變化的一年

第243名：4月3日 學習的一年

第242名：3月31日 學習的一年

第241名：3月22日 學習的一年

第240名：3月13日 學習的一年

第239名：2月26日 發展的一年

第238名：2月17日 發展的一年

第237名：2月8日 發展的一年

第236名：9月29日 動搖的一年

第235名：9月20日 動搖的一年

第234名：9月11日 動搖的一年

第233名：8月4日 創造的一年

第232名：7月23日 創造的一年

第231名：7月14日 創造的一年

214名-230名

第230名：12月28日 安定的一年

第229名：12月19日 安定的一年

第228名：12月10日 安定的一年

第227名：1月3日 安定的一年

第226名：7月4日 協調的一年

第225名：12月4日 學習的一年

第224名：11月23日 學習的一年

第223名：11月14日 學習的一年

第222名：2月3日 變化的一年

第221名：1月31日 變化的一年

第220名：1月22日 變化的一年

第219名：1月13日 變化的一年

第218名：9月1日 發展的一年

第217名：8月29日 發展的一年

第216名：8月20日 發展的一年

第215名：8月11日 發展的一年

第214名：11月1日 創造的一年

197 名-213 名

第213名：10月29日 創造的一年

第212名：10月20日 創造的一年

第211名：10月11日 創造的一年

第210名：5月24日 動搖的一年

第209名：5月15日 動搖的一年

第208名：4月27日 安定的一年

第207名：4月18日 安定的一年

第206名：4月2日 愛情的一年

第205名：3月30日 愛情的一年

第204名：3月12日 愛情的一年

第203名：2月9日 協調的一年

第202名：10月4日 變化的一年

第201名：9月23日 變化的一年

第200名：9月14日 變化的一年

第199名：7月27日 學習的一年

第198名：7月18日 學習的一年

第197名：7月9日 學習的一年

179名-196名

第196名：12月25日 發展的一年

第195名：12月16日 發展的一年

第194名：12月7日 發展的一年

第193名：7月5日 創造的一年

第192名：6月24日 創造的一年

第191名：6月15日 創造的一年

第190名：6月6日 創造的一年

第189名：12月3日 愛情的一年

第188名：11月22日 愛情的一年

第187名：2月2日 安定的一年

第186名：1月30日 安定的一年

第185名：1月21日 安定的一年

第184名：9月2日 協調的一年

第183名：11月5日 學習的一年

第182名：10月24日 學習的一年

第181名：10月15日 學習的一年

第180名：5月27日 變化的一年

第179名：5月18日 變化的一年

161名-178名

第178名：5月9日 變化的一年

第177名：5月5日 發展的一年

第176名：4月24日 發展的一年

第175名：4月15日 發展的一年

第174名：4月6日 發展的一年

第173名：3月24日 完結的一年

第172名：3月15日 完結的一年

第171名：3月6日 完結的一年

第170名：2月28日 創造的一年

第169名：2月19日 創造的一年

第168名：2月10日 創造的一年

第167名：9月22日 安定的一年

第166名：9月13日 安定的一年

第165名：8月7日 愛情的一年

第164名：7月26日 愛情的一年

第163名：7月8日 愛情的一年

第162名：6月28日 學習的一年

第161名：6月19日 學習的一年

144 名-160 名

第160名：6月10日 學習的一年

第159名：12月6日 完結的一年

第158名：11月25日 完結的一年

第157名：11月16日 完結的一年

第156名：1月27日 發展的一年

第155名：1月18日 發展的一年

第154名：1月9日 發展的一年

第153名：9月3日 創造的一年

第152名：8月31日 創造的一年

第151名：8月22日 創造的一年

第150名：8月13日 創造的一年

第149名：11月4日 愛情的一年

第148名：10月23日 愛情的一年

第147名：5月26日 安定的一年

第146名：5月17日 安定的一年

第145名：4月7日 協調的一年

第144名：3月23日 充實的一年

127名-143名

第143名：3月14日 充實的一年

第142名：3月5日 充實的一年

第141名：3月4日 學習的一年

第140名：2月23日 學習的一年

第139名：2月14日 學習的一年

第138名：2月5日 學習的一年

第137名：9月28日 發展的一年

第136名：9月19日 發展的一年

第135名：9月10日 發展的一年

第134名：8月1日 完結的一年

第133名：7月29日 完結的一年

第132名：7月20日 完結的一年

第131名：7月11日 完結的一年

第130名：12月27日 創造的一年

第129名：12月18日 創造的一年

第128名：12月9日 創造的一年

第127名：1月2日 創造的一年

110名-126名

第126名：6月27日 愛情的一年

第125名：6月9日 愛情的一年

第124名：12月5日 充實的一年

第123名：11月24日 充實的一年

第122名：11月15日 充實的一年

第121名：1月10日 協調的一年

第120名：9月7日 學習的一年

第119名：8月26日 學習的一年

第118名：8月17日 學習的一年

第117名：8月8日 學習的一年

第116名：11月7日 完結的一年

第115名：10月26日 完結的一年

第114名：10月17日 完結的一年

第113名：10月8日 完結的一年

第112名：6月4日 發展的一年

第111名：5月23日 發展的一年

第110名：5月14日 發展的一年

93名-109名

第109名：4月26日 創造的一年

第108名：4月17日 創造的一年

第107名：4月8日 創造的一年

第106名：3月3日 愛情的一年

第105名：2月13日 愛情的一年

第104名：2月4日 愛情的一年

第103名：10月1日 協調的一年

第102名：7月28日 充實的一年

第101名：7月19日 充實的一年

第100名：7月10日 充實的一年

第99名：12月31日 學習的一年

第98名：12月22日 學習的一年

第97名：12月13日 學習的一年

第96名：7月2日 完結的一年

第95名：6月30日 完結的一年

第94名：6月21日 完結的一年

第93名：6月12日 完結的一年

76名-92名

第92名：2月1日 創造的一年

第91名：1月29日 創造的一年

第90名：1月20日 創造的一年

第89名：1月11日 創造的一年

第88名：9月6日 愛情的一年

第87名：8月25日 愛情的一年

第86名：11月6日 充實的一年

第85名：10月25日 充實的一年

第84名：10月16日 充實的一年

第83名：6月5日 協調的一年

第82名：5月6日 協調的一年

第81名：5月2日 學習的一年

第80名：4月30日 學習的一年

第79名：4月21日 學習的一年

第78名：4月12日 學習的一年

第77名：2月25日 完結的一年

第76名：2月16日 完結的一年

59名-75名

第75名：2月7日 完結的一年

第74名：10月2日 創造的一年

第73名：9月30日 創造的一年

第72名：9月21日 創造的一年

第71名：9月12日 創造的一年

第70名：12月30日 愛情的一年

第69名：12月21日 愛情的一年

第68名：1月5日 愛情的一年

第67名：7月1日 充實的一年

第66名：6月29日 充實的一年

第65名：6月20日 充實的一年

第64名：6月11日 充實的一年

第63名：1月24日 學習的一年

第62名：1月15日 學習的一年

第61名：1月6日 學習的一年

第60名：8月28日 完結的一年

第59名：8月19日 完結的一年

42名-58名

第58名：8月10日 完結的一年

第57名：5月25日 創造的一年

第56名：5月16日 創造的一年

第55名：5月7日 創造的一年

第54名：5月1日 愛情的一年

第53名：4月29日 愛情的一年

第52名：4月11日 愛情的一年

第51名：2月24日 充實的一年

第50名：2月15日 充實的一年

第49名：2月6日 充實的一年

第48名：10月6日 學習的一年

第47名：9月25日 學習的一年

第46名：9月16日 學習的一年

第45名：12月24日 完結的一年

第44名：12月15日 完結的一年

第43名：1月14日 愛情的一年

第42名：8月27日 充實的一年

25 名-41 名

第41名：8月18日 充實的一年

第40名：8月9日 充實的一年

第39名：6月1日 學習的一年

第38名：5月29日 學習的一年

第37名：5月20日 學習的一年

第36名：5月11日 學習的一年

第35名：5月4日 完結的一年

第34名：4月23日 完結的一年

第33名：4月14日 完結的一年

第32名：4月5日 完結的一年

第31名：10月5日 愛情的一年

第30名：9月24日 愛情的一年

第29名：12月23日 充實的一年

第28名：12月14日 充實的一年

第27名：1月26日 完結的一年

第26名：1月17日 完結的一年

第25名：1月8日 完結的一年

11名-24名

第24名：5月28日 愛情的一年

第23名：5月10日 愛情的一年

第22名：5月3日 充實的一年

第21名：4月22日 充實的一年

第20名：4月13日 充實的一年

第19名：4月4日 充實的一年

第18名：9月27日 完結的一年

第17名：9月18日 完結的一年

第16名：9月9日 完結的一年

第15名：1月25日 充實的一年

第14名：1月16日 充實的一年

第13名：1月7日 充實的一年

第12名：6月3日 完結的一年

第11名：5月31日 完結的一年

1名-10名 第10名：5月22日 完結的一年 第9名：5月13日 完結的一年 第8名：10月7日 充實的一年 第7名：9月26日 充實的一年 第6名：9月17日 充實的一年 第5名：9月8日 充實的一年 第4名：6月2日 充實的一年 第3名：5月30日 充實的一年 第2名：5月21日 充實的一年 第1名：5月12日 充實的一年

主題年不同涵義

1.發展的一年(発展の年，開始/挑戰/播種)

這一年將會決定未來9年的發展方向，要做好失敗的準備，勇於嘗試各式各樣的事情吧！說不定會從中發現一些新的東西！

2.協調的一年(協調の年，挑戰/澆水/呵護)

2023年是接受挑戰的第二年，在前一年開始認識了不同的人，你可能會和有些人有更多的聯繫，在和這些新對象合作時，盡量按照自己的直覺進行，但是不要急著看到結果。

3.創造的一年(創造の年，萌芽/享受/設計)

這是持續接受挑戰的一年，很有可能迎接小成長，如同萌芽一般，而且會很有趣，雖然充滿著不確定性，要想辦法讓這個花蕾開花，或許能試著結合過去的經驗，無論如何，讓我們在過程裡同時享受其樂趣吧！

4.穩定的一年(安定の年，基礎工作/家族關係)

這意味著努力已經有了初步的成果，今年不用擔心太大的變動出現，現在只要要小心維護，讓基礎更加穩固，將能穩穩的度過這一年。

5.變化的一年(変化の年，刺激/轉機/成長)

這一年是一個轉捩點，周圍可能會發生各種巨大轉折，可能會讓你迅速增長，所以做重大決定時要特別小心，並且和信任的人來往，這年可能是有求職、轉職、遇到愛人、結婚的一年。

6.愛情的一年(愛情の年，奉獻/犧牲/開花)

這是充滿愛的一年，你會經常感到快樂，同時這一年因為在人際關係上有密切往來，可能會為他人奉獻而犧牲自己，不斷挑戰新的事物的同時，也很可能會開花結果。

7.休息的一年(休息の年，自我投資/學習/充電)

表示這一年適合將注意力轉向自己，多替自己充電，投資自己，關注健康、外表、金錢與個人物品，2023年對你來說，可能是成果豐收的一年，要做好準備。

8.充實的一年(充実の年，自由/實現/收穫)

這是充實的一年，至今為止做出的努力都可能獲取成果，願望也容易實現，看到機會就往前邁出一步，不要猶豫，勇敢地抓住機會。

9.完結的一年(完結の年，區隔/集大成/回歸土壤)

算是休息、潛伏的一年，不過到年底可能可以鬆一口氣，無論好壞在年底就結束了，能夠沒有遺憾地結束這一年，因此與其將這些事情帶到下一年，不如好好劃清界線，適當的休息一下。

10.動搖的一年(動揺の年，失意/錯覺/感情搖擺不定)

會被以前沒有發生過的事件左右，會有種「自己怎麼會變這種處境」的想法，心情有些沮喪，人際關係也會有些波動，要特別小心。

11.大變動的一年(大波乱の年，重大變化/艱辛/曲折)

這是充滿變化的一年，可能發現你從沒有想過的事情，不過也有可能會靠著這個機會，得到一些機會，有可能變成是所有主題年中最幸運的一年，能否抓到機會且堅定地乘風破浪，完全取決於自己。

12.激動的一年(激動の年，激烈的日子/戰鬥/重大變化)

可能發生重大的變化，進而影響價值觀，在這一年裡，即便周遭環境沒有變得困難，自己的感受、想法也可能會改變，這一年中，可能會來到一個轉折點，改變你未來的生活，不論你願不願意都得接受，堅定地接受並且思考前進的方向吧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。