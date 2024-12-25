今天是耶誕節 華人也有6招民俗開運方法報你知

今天是耶誕節，雖然是西方的節慶，但命理師楊登嵙指出，耶誕節也可用一些華人的民俗方式，來替自己開運，例如使用燈光、飾品或耶誕樹，只要稍加妝點，即可在慶祝耶誕節慶時，也幫自己在來年先求得好運、好人氣。

命理師楊登嵙說，耶誕節時一般都會準備一棵耶誕樹，以增加節日的歡樂氣氛；聖誕樹一般是用杉、柏之類的常綠樹、塑膠或金屬做成，象徵「生命長存」。

另外耶誕樹上裝飾著各種燈燭、彩花、玩具、星星，會掛上各種聖誕禮物，耶誕樹除了裝飾自己的辦公室、住家之外，也能成為開運關鍵。

耶誕節開運六招，分述如下：

一、燈光開運：

耶誕節可以用暖色系燈光裝飾耶誕樹、花圈，還可用閃爍的方式，讓氣氛更有活力、更溫馨、更浪漫，紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等為暖色系，不可全部白、藍等冷色系。冷色系代表著冷漠、無情，在地理風水學上不利於人際關係，運勢不開。

二、飾品開運：

2024年甲辰木龍年，猴鼠龍為三合，龍雞為六合，聖誕樹上裝飾猴鼠雞及各種燈燭、彩花、玩具、星星，掛上各種聖誕禮物。都是代表喜氣、豐收、希望，將耶誕樹安放在大門玄關上，可以吸收好運氣。

三、衣服開運：

天氣寒冷，五行喜火調候，火的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓自己心情也亮起來，開心起來，神采飛揚，好運氣就跟著來。

四、聚會開運：

不可自我封閉，好像把自己一人關在家裡，聖誕節當天可以請親朋好友來家裡坐坐、聊天，適當的聚集人氣，適宜的與朋友聚會，能讓委屈得到宣洩，內心不會孤單、寂寞，能讓你心裡充滿溫暖，有利提升運氣。

五、送禮開運：

在耶誕節那天，你就可以給你的家人，或是朋友贈送一份你為他們精挑細選的禮物，當天贈送的禮物與平時有著一些差別，因為它不僅可使對方心生愉悅，增進你與他們的感情，有送才有得，能為你帶來一些好運。

六、耶誕餐開運：

耶誕節在冬季，進行食補是為抵禦冬天的嚴寒，補充元氣，在冬季應少食生冷食物，也不宜過量的進補。一般人可以適當食用一些熱量較高的食品，可以吃些牛、羊肉，但同時也要多吃新鮮蔬菜，吃一些富含維生素和易於消化的食物。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。