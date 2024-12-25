快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

好命三生肖！2025年財運爆發、錢多福旺擋不住

科技紫微網／ 科技紫微網
好命三生肖！2025年財運爆發、錢多福旺擋不住(圖片來源：Shutterstock)
好命三生肖！2025年財運爆發、錢多福旺擋不住(圖片來源：Shutterstock)

2025年想要財運大開的朋友注意啦！這一年，哪些生肖能成為財神爺的頭號粉絲？科技紫微網揭曉財運最旺TOP3生肖，不只薪水加倍，偏財運也有驚喜，讓你金錢滾滾來！快看看你上榜了沒！

TOP3：牛

肖牛者在2025年正財運如沐春風，只要努力工作，就有望升職加薪或找到高薪工作！經營者則更讓人羨慕，客源不僅穩定，還能靠老客戶的推薦吸引新客戶，收益增長超乎預期！此外，2025年還有清償債務的好時機，讓你經濟壓力大幅減輕。但要記住，偏財運勢略顯平淡，投資需格外小心，避免盲目跟風導致損失。穩扎穩打，財運自然更上一層樓！

TOP2：馬

肖馬者的2025年，財運當頭照！不僅正財穩定，偏財運也會給你驚喜連連。工作之外，你可能接到賺外快的差事，比如兼職、合作項目等，只要全力以赴，收入就能超乎預期。投資方面，經驗豐富的你頭腦靈活，善於捕捉市場機會，回報率相當可觀！但也要謹慎行事，特別是對不熟悉的領域，貿然進入可能導致損失，甚至陷入騙局。建議多聽專業建議，穩健理財，讓財氣穩穩留在口袋裡。

TOP1：雞

肖雞者當之無愧是2025年的財運冠軍！這一年，賺錢彷彿變得輕而易舉，手邊就有不少好機會。不論是家人、朋友，還是職場貴人，都可能為你提供優秀的賺錢門路。特別是農曆十月到年底，財運達到高峰，打工族能靠努力獲得豐厚的薪資回報，經營者則能拓展生意版圖，賺得荷包滿滿！建議肖雞者不要錯過任何看似平凡的機會，勤勞努力將帶來意想不到的財富累積，財富之路越走越順。

【延伸閱讀】

奇門遁甲術，揭曉三年命運起伏

十年風水輪流轉！你正走到哪一個人生大運？

科技紫微網

偏財運 生肖運勢 科技紫微網

延伸閱讀

2025上半年生肖財運(下)／羊防詐騙、豬積福報「錢滾錢」、這生肖快喊老闆加薪

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1生肖「說服力強」：財庫火燙發光

冬至轉運大揭秘！這三生肖迎來爆棚好運、旺到年底

相關新聞

年紀越長、荷包越飽滿三星座！金牛投資達人、這星座超狂「人脈通錢脈」

人的運氣一直在改變，隨著年齡增長，人會變得更成熟，更能把握機會面對挑戰，更能獲得成功。搜狐網分享三個星座，積極又樂觀，他們隨著年歲增長，能夠冷靜地接受挑戰，不斷累積財富，過著更舒心的生活。

「2025年生日運勢排行」出爐！強運前3名全被這月包辦 最後一名落3月

2024進入尾聲，每到此時，最關心的就是明年運勢，日本運勢網站「占いちゃんは考えた」也繼續推出了2025年的生日運勢排行榜，把1~365天的都排列出來，並且有12種年度指引解釋，因此，就算排在最後面也不用灰心，可以從中找到不同方向。

好命三生肖！2025年財運爆發、錢多福旺擋不住

2025年想要財運大開的朋友注意啦！這一年，哪些生肖能成為財神爺的頭號粉絲？科技紫微網揭曉財運最旺TOP3生肖，不只薪水加倍，偏財運也有驚喜，讓你金錢滾滾來！快看看你上榜了沒！

活成最好自己！4生肖女長壽又幸福…虎有活力、蛇好優雅、她知足常樂

長壽健康是許多人的願望，搜狐網分享有四個生肖女性天生長壽，生活狀態極佳，福壽雙全活出精彩，「人老心不老」活成最好的自己。

今天是耶誕節 華人也有6招民俗開運方法報你知

今天是耶誕節，雖然是西方的節慶，但命理師楊登嵙指出，耶誕節也可用一些華人的民俗方式，來替自己開運，例如使用燈光、飾品或耶...

2025上半年生肖財運(下)／羊防詐騙、豬積福報「錢滾錢」、這生肖快喊老闆加薪

蛇年又稱「小龍年」，在傳統文化上，蛇被視為智慧與神祕的象徵，古人認為牠能掌握隱祕的知識和力量。除此之外，蛇也與財富和繁榮有關，古人相信蛇能帶來好運和財富，所以，我們除了在生活中會聽到「富蛇」這類詞彙，也聽過夢到「蛇」象徵將有財運到來的說法。蛇年既代表著智慧和財富的一年，也提醒人們應保持謹慎和內省，以應對可能出現的挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。