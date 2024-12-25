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職場得意！2025年四星座開啟新篇章…處女抱獎、天秤升官、他貴人來了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場得意示意圖。圖/ingimage
圖為職場得意示意圖。圖/ingimage

新的一年馬上來臨，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，有四個星座將在2025年職場表現格外亮眼，可能會升遷、加薪、或有專業能力提升，好表現被看見認可，工作上開啟新的篇章，收穫滿滿。建議同時參考太陽、上升星座。

★處女座／備受肯定 得獎連連

處女座的細心與專業將在2025年大放異彩，長期的耕耘努力終於有人看見了。2025年對處女座來說是豐收年，無論是工作表現、專業能力，或是與同事的合作上都取得很好的成績。任職專業領域的處女座，還有機會獲頒重要獎項，也有望成為團隊領導者。今年，處女座更有機會，挑戰新專案或高難度的任務，實現自我價值，並為未來開創更多可能性。

★天秤座／人生轉彎 又創高峰

2025年是天秤座職場生涯的轉捩點，年初會遇到關鍵性的選擇。2025年天秤座可能會跨界發展、轉換跑道，或是接下高難度的任務。天秤座在新的一年會迅速適應新環境，表現優秀。他們的努力被看見，不僅在職場上站穩腳步，還可能升官到更高層級。對天秤座而言，今年的嶄新收穫不僅來自物質層面，更在於心理層面的成長與滿足。

★巨蟹座／冰雪消融 貴人現身

2025年巨蟹座在職場上將迎來溫暖的一年，告別過去的壓力，終於感受到事業曙光出現。過去巨蟹座的努力常被忽略，但2025年巨蟹迎來貴人，更帶來意想不到的支持與資源。巨蟹座2025年在工作上更順利，也在團隊中找到歸屬感。巨蟹座可能靠自己解決重要問題，或完成具有挑戰性的任務而被上級看重。這一年，巨蟹座的工作穩定中帶有新機遇，為未來打下更穩固的基礎。

★摩羯座／跨越阻礙 成果豐碩

對摩羯座來說，2025年是一個厚積薄發的一年，過去的努力終於得到回報，摩羯座向來熱愛工作，勇於接受挑戰、突破自我，2025年在職場上的表現格外搶眼。摩羯在公司地位穩定，還可能迎來重要的機會，更上一層樓。此外，今年摩羯座的財運也提升，可能因升職加薪或新專案收入而感受到生活品質的提升。摩羯座要保持腳踏實地的精神，再創佳績。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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