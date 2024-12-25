「科明祿暗」- 一個「走暗路」的故事

「滑頭」和「石頭」都是和我走得比較近的朋友，而我們三個人彼此之間的關係也頗為錯綜複雜。

「石頭」是我大學同校的校友，雖然知道彼此的名字，但是並不熟。我的第一份工作是在研究單位，「石頭」和我是「廣義的」同事，但是因為研究的領域不同，所以從未一起工作。

兩人的緣分一直到在某個新創公司一起工作才正式開啟，他被金主網羅擔任產品開發的工作，我則是被擔任經營者的老同事說服，做著打雜、跑腿的業務開發工作。

「滑頭」和「石頭」則是國中同學，「石頭」從小成績優異，所以早早就北上跨區考高中。「滑頭」則是留在家鄉「苦讀」，一直到成年之後，才到台北找工作。

因緣際會之下，「滑頭」所服務的公司成了新創公司的供應商，「滑頭」正是業務窗口，所以與「石頭」兩人一陣相認之後，無論是公務還是私下的互動就更頻繁了。

「滑頭」交遊廣闊、個性開朗，所以我也會向他打聽同業或是競爭對手的消息。雖然沒有共同的過去可以回憶，但是鎖定可能的商機與頻繁地互通商業情報，讓我和「滑頭」也建立了公務以外的私人情誼。

開始學習命理之後，「滑頭」和「石頭」自然成為我練習的對象。但是令人震驚(其實只有我自己震驚)的是，這兩個人的命盤竟然有87%的相似度。

兩人的命宮主星組合相同，命宮所在的地支宮位相同。由於是同一年出生，所以生年四化、祿存、擎羊、陀羅、天魁、天鉞，這些以出生年份作為安星法則的星曜所在的宮位也相同。分布在不同宮位的星曜只剩左輔、右弼、文昌、文曲、火星、鈴星以及一些無足輕重的乙級星。

而由於出生的月份及時辰不同，兩個人的命宮組合雖然相同，但是身宮與星曜組合並不相同。「滑頭」的身宮是殺破狼的組合，「石頭」則是紫府武相的組合。如果真要細細比較，「滑頭」比較滑溜世故，「石頭」則比較保守內向。

我從未見過如此相似的兩張命盤，自然要仔細地分析與比較。

兩人的求學之路都不太順利。「滑頭」雖然小時候聰明伶俐，但是一上國中之後就遇到學業上的挫折，自認沒有過人的天份，雖然沒有早早放棄，但也只能走一步算一步。

「石頭」雖然在國中時期成績還不錯，但是高中之後的學業表現就沒有小時候亮眼。畢竟一個十幾歲半大不小的青少年，初次來到台北，很難不被五光十色的花花世界所吸引。

由於大學聯考的成績並不理想，「石頭」選擇了重考。進入大學之後的成績也並非名列前茅，一路苦撐到研究所，成績才算有些起色。

兩人的婚姻感情狀況都不太理想，「滑頭」的感情之路歷經波折，接近四十歲才結婚。「石頭」則因工作奔波勞碌，夫妻關係不甚融洽。

「滑頭」的父親過世時，「石頭」的健康狀況欠佳，而且經歷了一場工作上的官司。

從命盤的特徵與行運的角度來看，兩人所經歷的事件及細節雖不完全相同，但在趨勢上也算是符合命盤與行運的走勢。

在我成為全職的命理師之後，「滑頭」總是找機會來算算來年運勢。之後，他更報名參加我的課程，認真地開始學習。

我原先認為「滑頭」只是禮貌性地捧捧場，但是他認真專注、從不缺席的學習態度實在令人刮目相看，一直叫他「滑頭」實在有些不禮貌，應該改叫「埋頭」才是！

自從「滑頭」開始學習命理，並且得知他與「石頭」的命盤極為相似之後，後遺症便開始顯現。「滑頭」好奇地想要全盤地瞭解：他和「石頭」到底有何不同？又有哪裡相同？

「石頭」不止一次地向我抱怨，「滑頭」三不五時地找他聊天，而且問東問西。根據「石頭」的說法，「滑頭」的提問簡直就像檢察官辦案，不僅盤問過去曾經發生的事，目前正在發生的事件，人事時地物的細節一點也不放過。

這一天，「滑頭」約了「石頭」和我一起敘舊，「命盤」也成了主要的討論話題！

「紫微斗數實在有趣，你看我的財帛宮有『暗祿』，我雖然薪水不多，但是的確拿了不少回扣！」

「滑頭」語出驚人，的確讓「石頭」和我都嚇了一跳！

還好我和「石頭」都已經離開了原來工作的新創公司，和「滑頭」沒有任何公事上的往來。否則「回扣」這個敏感的字眼，恐怕會掀起驚濤駭浪。

這下子輪到我和「石頭」對「滑頭」嚴加拷問「回扣」的來龍去脈。

「滑頭」畢竟是業務，「回扣」雖然敏感，但也是同業互相競爭的某種潛規則。「滑頭」的老闆是個「條條大路通羅馬」的忠實信徒，只要有業績、有利潤，一切好談。

於是「滑頭」以少報多、以虛報實，從公司編列給客戶「重要關係人」的回扣中，也為自己「爭取」了一些不合規定的「業績獎金」。而「滑頭」的老闆對於「回扣中的回扣」，也是睜隻眼閉隻眼，只要有足夠的利潤，小錢就不計較了!

「既然我的財帛宮有『暗祿』，你的財帛宮一定也有！ 說說你的『暗祿』是怎麼來的？」「滑頭」冷不防地向「石頭」質問！

雖然「石頭」與「滑頭」從小就認識，互開玩笑、調侃也不算是什麼了不得的大事，但是「石頭」一臉嚴肅、遲疑了一會兒才緩緩說道：「我不知道什麼叫做『暗祿』？ 但是我從來沒有拿過回扣！」

「你少騙人了！我們的命盤上這兩個宮位明明完全相同，怎麼可能我有你沒有？」「滑頭」一臉疑惑，並且示意要我來做個評斷和解釋！

我不確定「滑頭」是想要拖人下水，讓拿回扣成為一件稀鬆平常的事？ 還是真的想驗證命盤的準確性? 但是面對「滑頭」的質疑，我顯然沒有置身事外的空間！

什麼是「暗祿」？

在命理的理論中，有幾個「結構」是用來分析外來因素或是環境對於某個宮位的影響。「三合」或是「三方四正」，就是一個常用的分析結構。而相鄰的兩個宮位，也常被拿來當作分析的重點。

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「宮位六合」(或稱「暗合宮位」)則是另一種宮位之間的結構關係。

簡單地說，就是將命盤以垂直線作為基準(也就是午未宮或子丑宮的分隔線)對折，命盤中的十二個宮位就會兩兩重疊，形成六種組合。

宮位兩兩重疊是幾何上的必然，但是坐命者的十二宮是哪些宮位兩兩重疊，在命盤的分析上卻是有其特別的意義。

以命宮在子位或是午宮的坐命者為例，命宮與父母宮暗合、福德宮與兄弟宮暗合、夫妻宮與田宅宮暗合、子女宮與官祿宮暗合、財帛宮與僕役宮暗合、遷移宮與疾厄宮暗合。

因此，命宮在不同地支宮位的坐命者，「暗合宮位」的組合也必然不同，在命盤的分析中也多了一些線索或是觀點來描述坐命者的狀況。

而 「暗祿」 就是一個「暗合宮位」的應用。

一般來說，生年化祿或是祿存進入了命宮、身宮、財帛宮、福德宮、田宅宮，並且搭配了適當的主星，對於坐命者一生財富的取得與累積都有一定程度的幫助。

但是這些本命盤就具備的化祿或是祿存，它們的影響力(或是有效期間)是一輩子的。時間一久，旁人就會明顯地感受到坐命者的財富有累積或累加的趨勢，尤其是當化祿或是祿存進入了命宮、財帛宮，這種效應就會更加明顯。

讓旁人知道「自己很有錢」，不是一件好事嗎？ 當然不是！

看看國外那些高調的鉅額樂透中獎者，一旦讓別人知道自己中大獎、很有錢之後，不是親朋好友紛紛登門借錢、討過去的人情，就是有人來遊說做各種稀奇古怪的投資，甚至詐騙。數年之間讓自己的財富歸零甚至負債，也大有人在！

而「暗祿」就是坐命者本命的命宮、身宮、財帛宮、福德宮、田宅宮並沒有生年化祿或是祿存，但是與上述這些宮位相疊的「暗合宮位」卻是有生年化祿或是祿存，「暗祿」的效應就在不知不覺的情況下逐漸兌現。

至於怎麼兌現，什麼時候兌現，就要仔細地分析命盤以及行運的影響。既然稱為「暗祿」，自然就會用一種隱晦、不明顯的方式悄然兌現。

這麼說吧！

如果你在尾牙抽到了最大獎獎金十萬元，那麼全公司上上下下都會知道你抽中大獎，要你請喝下午茶、請吃飯的「軟性要脅」就會接踵而來，讓你不勝其擾，甚至破財。結算之後，十萬元的獎金搞不好只剩下七成可以自由花用。從命理的角度來比擬，這就是「明祿」！

但是如果你今年的工作表現優異，過年前幾天老闆悄悄地把你一個人叫進辦公室，拿出一個裝有十萬元的大紅包遞給你，感謝你這一年來的辛勞與貢獻，並期許你來年更努力(也就是更賣命)！

縱使公司的會計及國稅局也知道你有這筆十萬元的獎金，但是總比全公司的人都知道你抽中大獎來得好。從命理的角度來比擬，這就是「暗祿」！

保守低調的古人，特別強調 「科明祿暗」 。

「化科」主名聲，所以要越響亮越好，最好進入坐命者的命宮、遷移宮或是官祿宮，因此稱為「科明」。但是化祿或是祿存代表財富，最好深藏不露，讓旁人無法得知，稱為「祿暗」。

命宮在卯位，有天機巨門的主星組合，而且是癸年生的坐命者，就是一個「科明祿暗」的案例。

機巨在卯坐命，癸年生

命宮的三方四正中，遷移宮及官祿宮是空宮，而且由於是癸年出生，生年的擎羊與陀羅也不會進入這兩個宮位。

如果火星、鈴星、文昌、文曲沒有進入官祿宮，那麼官祿宮便有借自對宮的太陽與太陰化科，是為「科明」。意味著坐命者在工作事業上的表現或是成就，讓他(她)有一定程度的知名度。

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命宮的三方四正中，雖然沒有化祿或是祿存，但是疾厄宮的破軍化祿，卻提供了映射至命宮的「暗祿」，是為「祿暗」。意味著坐命者可能會有些不為人知的來財管道。

有「關聯性」並不代表有「因果關係」

面對「滑頭」的調侃與質疑，「石頭」嘆了一口氣，緩緩地說出他初入職場的遭遇。

雖然是研究單位，但是「石頭」所負責的工作是新技術、新系統的評估，有時還要撰寫技術規格，讓其他的業務單位可以依循技術規格購買機器或系統設備。

這些系統設備的購置規模及數量極為龐大，因此也不難想像技術規格的背後，牽動著巨大的商業利益。

初入職場的「石頭」剛開始並不了解商場上的競爭與遊戲規則，天真地認為認真做事才是正途。

慢慢地，從身旁同事的委婉暗示 - 「開規格時要小心一點」，到從未有機會謀面的採購主管主動請他喝咖啡聊天; 逢年過節的前夕，辦公桌上總會莫名其妙地出現各種禮盒、名酒。「石頭」的職場試煉終於展開！

在一次再平常不過的出差餐敘中，廠商的高階主管刻意前來寒暄致意，並且開出明確的價碼與遊戲規則，希望「石頭」能長期地協助他們順利競標。

雖然「石頭」的內心震驚不已，但是已大致明暸「利益共生結構」的牢不可破，加入與否已經不是個人好惡的選項，而是一場賭注 - 職涯前途的賭注。

「石頭」選擇了「三不政策」- 「不阻攔」、「不加入」、「不反抗」。他退回了廠商所有的饋贈，謝絕了所有非公務的私下邀約，對於技術規格就事論事，儘量維持公平公正。

「利益共生結構」的成員們陸續出招，有的威脅、有的利誘，有的動之以情，有的動之以「禮」，有的甚至動用主管的威權作為恫嚇。「石頭」不堪其擾，工作合約一到期便另謀高就，遠離是非之地。

因此，「滑頭」頗為自豪的「回扣」，對「石頭」卻是刻骨銘心的職場夢靨！

「不對啊！依照命理的理論，我們兩個人命盤中的『暗祿結構』是相同的，但是為什麼結果有這麼大的差異？」「滑頭」依然不死心，緊盯著兩個人的命盤，希望能找到合理解釋的線索。

雖然兩個人各自的命盤我已看過數次，但是對於兩人截然不同的職場際遇也頗為好奇，於是我也打開電腦，仔細查看兩個人的命盤。

巳位坐命的暗祿機制

由於「滑頭」和「石頭」兩人的命宮都在巳位，所以「暗祿」可能發生的源頭，便是在父母宮與疾厄宮。只要父母宮與疾厄宮有化祿或是祿存，就會分別映射至福德宮與財帛宮。

而「滑頭」所說的「我們的命盤上這兩個宮位明明完全相同」便是指財帛宮及疾厄宮。但是「滑頭」忽略了一個細節：「滑頭」的疾厄宮有「地劫」，「石頭」的疾厄宮卻是有「地空」。

「滑頭」的命盤

「石頭」的命盤

在傳統的命理理論中，父母宮與疾厄宮雖然各自代表父母親及坐命者的健康狀況，但是有時也隱含著「官司是非」的意象。

因此，由疾厄宮映射至財帛宮的「暗祿」也多少帶有這種「是非」的意涵。「滑頭」靠著「回扣」為自己加薪，是因為「滑頭」的公司是私人企業，而且老闆對於「回扣中的回扣」也不太在意。

但是，「石頭」所服務的是公務機關的「研究單位」，對於個人的操守與廉潔，有明文的法律規定。一旦違反規定，可能就是真正的官司是非了！

而「石頭」疾厄宮裡的「地空」，具有弱化同宮星曜的特性，表面上是讓疾厄宮裡的星曜不致產生重大的傷病。然而，「地空」弱化的效應，也讓命盤中疾厄宮映射至財帛宮的「暗祿」大幅減弱。

反觀「滑頭」的命盤中，疾厄宮內並沒有「地空」，而是被「地劫」所取代。「地劫」單獨存在時，並沒有類似「地空」的弱化效應，所以命盤中疾厄宮映射至財帛宮的「暗祿」得以正常發揮，讓「滑頭」拿得理所當然、心安理得。

我把自己的推論向兩人解釋，「石頭」對紫微斗數的研究並不深入，所以只是靜靜地聽著。「滑頭」的反應就比較積極，反問我：「地空不是乙級星嗎？威力有這麼強大嗎？」

我其實有點心虛！

「滑頭」說得沒錯，紫微斗數的星曜是有「階級」之分的; 命盤中十四主星的影響力是大於甲級星，甲級星的影響力又大於乙級星。「地空」的弱化效應真的讓兩個人的決策產生如此巨大的差異嗎？

「再讓我想想看！」我一面回應「滑頭」，一面陷入沈思，希望在兩人的命盤中能找到更合理的解釋。

「滑頭」和「石頭」雖然是同一年出生，但是出生月份、日期以及時辰皆不相同。

命宮與身宮所在的宮位，是由坐命者的出生月份及出生時辰共同決定的：先由出生月份決定某個基準點，再由這個基準點以出生時辰作為運算，逆時針運算決定「命宮」的所在，順時針運算決定「身宮」的所在。

由於兩個人皆非「命身同宮」，不同的出生月份及出生時辰的組合，雖然讓兩個人的命宮位置相同，但是不同方向的運算讓兩個人的身宮所在位置並不相同。

廣義來說，「身宮」也算是由出生時辰所決定的。而「地空」與「地劫」本來就是「時系星曜」，由出生時辰所決定。

「石頭」的身宮星曜組合是紫府武相的組合，兼具保守與理性、步步為營。「滑頭」的身宮星曜組合是殺破狼的組合，膽大積極，勇於冒險，看到機會便會牢牢抓住。

表面上，「石頭」疾厄宮的「暗祿」映射效果被同宮由出生時辰所決定的「地空」所弱化; 但事實上，不同的出生時辰也決定了兩人身宮所在與宮內星曜組合的差異。

是身宮的「紫府武相」讓「石頭」選擇了「不阻攔」、「不加入」、「不反抗」的「三不政策」，親手扼殺了疾厄宮的「暗祿」映射。

疾厄宮的「地空」只是忠實地反映出身宮所做出的決定，真正的主導力量還是身宮的星曜組合。

畢竟，身宮主星的主導力量還是高於「地空」這顆乙級星。

我費了一番唇舌，向兩人解釋其中錯綜複雜的關聯性。

這回換成「滑頭」陷入沈思，不知是想要探尋其中的脈絡？還是想要再次挑戰我的觀點？

一整晚被「滑頭」調侃、質疑的「石頭」，這時展開了反擊！

「石頭」故作疑惑狀問道：「假如當初『滑頭』進入研究單位，不知道他是否能順利拿到『回扣』而且全身而退、毫髮無傷？」

「石頭」臉上賊賊的詭笑，正說明了這個問題的不懷好意。

「滑頭」畢竟是身經百戰的業務高手，我還來不及回答，他立刻接話：「你放心！我資質駑鈍，學業成績這麼差，根本進不了研究單位！」

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安命身宮的口訣：

斗柄建寅起正月，

數至生月順流行，

子時起數生時止，

逆回安命順安身。

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