「祿存星」來幫忙！四生肖年終獎金豐厚、富貴穩中求

馬上就到領年終獎金的時候，根據紫微斗數 一點通 姚本軍臉書粉專分享，受到紫微斗數「祿存星」影響，四個生肖在臘月（農曆12月）可望領到豐厚獎金。所謂「祿存星」的特質，在於穩定、累積和保守，代表收入會增強穩定性，也會迎來額外獎勵或收益，重點就在於穩中求進。

▍生肖狗／可能升官 機會變多

臘月時期，祿存星進入生肖狗的人身上，之前努力開始顯現成果，過去的工作表現、或是長期投資都帶來實際的回報。臘月特別適合與與穩健的財務機會結合，比如穩定的職位晉升、長期契約的簽訂，或來自貴人的支持，也會獲得分紅、年終獎金或其他獎勵。

建議生肖狗多累積專業資源要加強與長期合作夥伴或資源方的聯繫，因為「祿存星」容易吸引長期支持，從而為收入創造更多的保障和機會，總之一切要從長遠角度來評估。

▍生肖馬／獲利穩定 別太安逸

臘月時期，祿存星進入生肖馬的人身上，代表保守但穩健的財務觀念。在生肖馬的人更看重長期累積獲利，而非追求短期暴利。對財務的心態也偏向務實穩定，避免冒險行為。祿存星也有聚財作用，能吸引到貴人或機會，當對方看到生肖馬的努力與踏實後，更願意提供穩健支持。不過也可能因為祿存星的能量太穩定，讓人過於安於現狀而缺乏創新。

建議生肖馬要建議適度評估新機會，避免因過度保守，錯失潛在的發展機會。

▍生肖龍／貴人變多 有意外財

臘月時期，祿存星進入生肖龍的人身上，會讓生肖龍吸引到更多穩定的資源，例如貴人和合作機會，甚至是意外之財。業務上的夥伴可能主動提出合作計畫，或家人親友也在關鍵時刻提供資金支援。

這段期間不妨利用好財運好好投資，或是學習，讓自己更有幸福感。

建議生肖龍以穩健的心態看待財務決策，積極社交或是傾聽專業建議，拓展人脈並用心經營人際關係，財運會更上一層樓。

▍生肖鼠／外地機會更多更好

臘月時期，受祿存星影響、暗示生肖鼠若往外發展，將能提升收入。外地的環境對於生肖鼠顯得友好，容易找到穩定方向。不論出差、創業、拓展市場，或是尋求新的職務，都能更加受益。同時，祿存星代表長期累積的能量，這也意味著生肖鼠過去的努力或人脈網絡在外地將發揮更大的作用，甚至打開新的財富門路。

因為生肖鼠過往過往累積的信用，讓他人願意伸出援手，獲得大量資源與幫助。

建議生肖鼠應保持主動出擊的心態，加強人際交往，更有效吸引貴人注意，增加收入。

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