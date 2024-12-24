快訊

國旅更貴了？2025年起旅宿不給「一次性備品」 網戰翻：很多人誤會

摔落3樓高！台中BMW闖雙黃線撞死19歲女騎士 肇事男辯車輛失控

過年要出國！女友長輩突病危 男問「該取消嗎？」網勸別有遺憾

聽新聞
0:00 / 0:00

26日是今年最後「天赦日」 化解冤親債主、開運攻略一次看

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今年12月26日是今年最後一個天赦日，可請玉皇大帝赦免其罪，命理師楊登嵙分享天赦日的祭祀方式。圖／楊登嵙提供
今年12月26日是今年最後一個天赦日，可請玉皇大帝赦免其罪，命理師楊登嵙分享天赦日的祭祀方式。圖／楊登嵙提供

天赦日是四季中天干配合地支產生，每年只有5至7日「天赦日」，命理師楊登嵙說，本月26日（農曆11月26日）是今年國曆及農曆最後一個天赦日，民眾可趁該日向玉皇大帝請求赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運順遂。

命理師楊登嵙說，古書記載，「春赦戊寅夏甲午，戊申赦日喜秋逢，三冬甲子甚為吉，百事遇禍反為福，其日可以緩（刑獄）、雪（冤枉）、施（恩惠）」，天赦日是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，上天有好生之德。

楊登嵙說，民眾往往會利用天赦日，在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。

以下為天赦日祭祀時間、方式：

時間：該日早上5點至下午3點。

供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表12個月破繭、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

祭祀方式：拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 天赦日 拜拜 金紙

延伸閱讀

耶誕節將至...3生肖注意一事 另有13項華人禁忌要留意

今年最後的天赦日來了！用「7枚硬幣」讓全家財運旺整年

周六冬至吃湯圓！ 命理師：「5生肖」天官賜福 好運連連

蛇年「天赦日」只有這6天！向老天爺懺悔罪惡、求轉運別錯過

相關新聞

26日是今年最後「天赦日」 化解冤親債主、開運攻略一次看

天赦日是四季中天干配合地支產生，每年只有5至7日「天赦日」，命理師楊登嵙說，本月26日（農曆11月26日）是今年國曆及農...

聖誕樹別擺這裡「恐擋財路」！聖誕快樂…開運6招6禁忌看過來

12月25日(周三)就是聖誕節了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，聖誕節開運方法與禁忌，快看看吧。

開趴超難約三星座？水瓶搞自閉、處女藉口多、「第一名」感覺不對臨時爽約

馬上就是耶誕節了，很多人會開趴慶祝，有些朋友就是很被動，而且又很難聯繫到他們，讓我們一起來看看「這些星座」真的「有夠難約」！？

每日星座運勢／獅子職業美德為謙虛 切忌目中無人

2024-12-24牡羊座短評：工作進展緩慢，壓力較大。【整體運】工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回

耶誕節將至...3生肖注意一事 另有13項華人禁忌要留意

每年12月25日是西洋耶誕節，屬於基督教紀念耶穌降生的節日，命理師楊登嵙表示，雖然是西洋的節慶，但華人在慶祝耶誕節時，仍...

三星座「裝熟魔人」？天秤假面人、雙子社交動物、他只和特定人搏暖

有些人天生就是臉皮厚，很會利用自己的熱情來社交，讓我們一起來看看「這些星座」真的「有夠愛裝熟」！？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。