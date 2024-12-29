殺破狼週運勢／處女邂逅好感對象 天秤生活煥然一新

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，職務有一些更動，會開始一個新型態的工作，新月期間可許下與事業、工作、成就、業績......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入心靈宮位，對某個人產生好感，心中總是因為他感到莫名的喜悅，目前會靜靜先觀察對方。關係穩定的白羊座有精神出軌的現象，不過會把這份愛戀默默藏在心裡。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的水星受到在秘密宮位的海王星影響，必須要遵守指導者建立的潛規則，對於教育感到十分失望。某些白羊座功課太多，每天都需要熬夜作功課，睡眠時間不足。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星影響，發現朋友做了一些違背良心的事情，還要幫忙隱瞞，只好與對方保持安全距離。某些白羊座則是捲入他人情感風波，公親變事主。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會在此時計畫一趟海外旅行，或是需要到異國出差、交流。新月期間，可許下與海外事務、旅行、出差......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與土星、海王星齊聚，一直感覺自己是團體中的邊緣人，常常動輒得咎，自從某個人離開同儕圈後，心情輕鬆很多，人緣也變好了。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的土星影響，會收到親朋好友的紅色炸彈，荷包又要大失血了。某些金牛座會有許多交際應酬的邀約，在打點人際關係方面的花費也會比較多。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在家宅宮位的火星影響，工作與家庭兩頭燒，每天都感覺十分疲倦，某些金牛座因為工作的緣故，需要暫時離家，外派到異地駐點，會很掛念親人。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務、債務宮位，會將一筆分期付款的帳單清償掉，無債一身輕。有投資習慣的雙子座，此時適合重新佈局，買進新標的。新月期間，可許下與財務、債務、投資......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星進入志業宮位，與土星、海王星齊聚，經過長期的努力與忍耐，某個案件終於有了初步的成果，輝煌的功績讓許多人羨慕。某些雙子座目前得以執行一個光鮮亮麗的職務，職場表現受人矚目。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到海王星影響，情感對象似乎有事情隱瞞，開始偷偷觀察對方的一些奇怪行為。單身的雙子座，遇到特別彰顯自己社經地位的人士追求要特別小心，對方的身份可能作假。

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到冥王星影響，遇到蠻不講理的人物，忍不住動怒，會使用非常尖銳的言語與對方爭執，要當心不要被人抓到把柄，用一些法律途徑找你麻煩。

巨蟹座：

整體運勢

感情運佳，新月發生在感情宮位，與曖昧對象關係明朗化，會互訴衷曲，決定正式交往。單身的巨蟹座則會對某個人產生好感，兩人有發展的空間。新月期間，可許下與情感、戀情相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，目前正計劃到海外旅行、當交換學生、打工渡假，或是外派工作。某些巨蟹座會有很多與海外人士接觸與交流的機會，因而交到許多來自異國的新朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到海王星影響，職場謠言滿天飛，甚至波及到自己，必須要自證清白闢謠，覺得很心煩。某些巨蟹座會被海外的客戶佔便宜，深感人心不古，對任何人都不能太大意。

健康運方面，水星持續在健康宮位行進，感冒一直沒有完全康復。注意保暖，以免二次感染。泌尿系統較弱，需攝取充足的水分，避免發炎或是罹患疾病。

獅子座：

整體運勢

工作運佳，新月發生在工作宮位，會就任新的職務，或是開始執行一個案件，所有的事務從頭啟動。新月期間，可許下與工作、執行業務相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星進入財務宮位，會有一筆資金挹注，財務壓力減緩許多，分期付款的債務或是金額較大的帳單得以清償。某些獅子座捲入官非糾紛，事件會朝向有利於自己的方向發展。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在命宮退行的火星影響，和情感對象不斷地翻舊帳吵架，使得關係消磨得更為脆弱。某些獅子座與情感對象在身體慾望上無法協調，感到空虛寂寞覺得冷。

健康運方面，火星持續在命宮退行，痼疾容易復發，會需要花很多金錢與時間治療，甚至需要動手術。這段時間依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，新月發生在健康宮位，注意飲食衛生，容易吃壞肚子，罹患腸胃疾病。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，金星也在本週進入感情宮位，會邂逅有好感的對象，兩人有發展空間。情感關係穩定的處女座，和伴侶結束冷戰狀態，言歸於好。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，可受到新月能量祝福。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到在夥伴宮位的土星影響，同時在工作宮位的冥王星受到在秘密宮位的火星影響，職場小人多，常常莫名其妙被攻擊，或流傳出不利於自己的謠言，覺得職場處處是陷阱與敵人。

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到海王星影響，家人可能有事情隱瞞你，或是發現父母親不為人知的秘密。某些處女座的親人則可能誤入陷阱，被人詐騙，需特別關心親人的動態。

健康運方面，在精神宮位的火星受到在健康宮位的冥王星影響，情緒經常處在緊繃或焦慮狀態，連帶引發身體上的不適。注意水份的攝取，泌尿系統較脆弱，當心發炎。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會添購新的傢俱或家電，生活因此煥然一新。需要搬家的天秤座會尋求到理想的新居，並很快入住，新月期間，可許下與家庭、住宅......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星進入工作宮位，已經受夠了不友善的職場，會選擇留職停薪，甚至裸辭，好好療養自己的心靈與身體。某些天秤座則可能轉換跑道，或是調職到較為輕鬆的單位，長期不適的問題獲得解決。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的火星影響，有些朋友過度干涉自己的情感問題，戀情會因此越來越不樂觀。感情穩定的天秤座，會被冒失的人士追求，並有意破壞你原有的關係，感到十分困擾。

旅遊運方面，在旅遊宮位的水星受到海王星影響，到外地旅行或出差，很容易迷路，或是遇到突發性的交通事故，受困在某個區域，等你到達時，可能錯過重要的時刻，只能敗興而歸。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會開始接觸某個新領域知識或技術，並尋求到優秀的老師指導。某些天蠍座要考跨領域的證照，而進入補習班研讀，新月期間，可許下與學習、考試有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，可在此時計畫一趟旅遊行程，開始訂住宿與交通票券，規劃想去的景點。新月期間，可許下與旅遊、出行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入戀愛、子女宮位，在沒有心理準備的情況下發現自己或情感對象懷有身孕，對於小生命的降臨顯得猶豫。某些天蠍座很想尋求新戀情來忘記舊情人，但心中還是隱隱作痛，無法投入其他人的懷抱。

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到海王星影響，消費購物容易踩雷，買到有瑕疵的東西，或是遇到服務態度很差的銷售人員。某些天蠍座要當心被詐騙，陌生的電話要提高警覺。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，薪資會有微幅調整，或是有其他的收益來源，可能會發展新的副業，或是獲得一份兼職，多賺點零用錢。新月期間，可許下金錢、物質......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會購買新的傢俱或電器用品，使生活更為舒適。某些射手座則是與親人因為一些事件，關係獲得改善，或是有更多的時間與他們相處。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到在家宅宮位的土星影響，與情感對象會因為購置房產的問題發生歧見，對未來的規劃也因此停頓下來。某些射手座則是夾在家人與伴侶中間兩面難為，雙方都有一些堅持，必須尋求平衡點。

學業運方面，在學業宮位的火星持續受到冥王星影響，論文、報告、作業產出困難，要作的功課堆積如山，就連放寒假都無法好好休息。某些射手座遇到較為嚴厲的老師，某個重要的科目被無情地當掉，必須補考或重修。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，好好規劃未來一年想做的任何事情，會獲得新月的能量推進。某些摩羯座即將開始新的工作或生活，將不愉快的事情拋諸腦後。新月期間，許下任何願望，都會受到新月的能量庇佑。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會選擇較為奢華的旅遊方式，入住高級的旅店，充分體驗各項特殊的設施，好好寵愛自己。某些摩羯座因為特殊身份，獲得服務升等的禮遇，有尊貴的感覺。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的火星持續受到在金錢宮位的冥王星影響，為了獲得某個限量商品，不惜砸重金收購，使得經濟狀況有些捉襟見肘。有投資習慣的摩羯座，目前套牢在高點，甚至因此負債累累，趕緊停損為佳。

健康運方面，新月發生在健康宮位，本週吃東西時注意衛生與新鮮，容易吃到過期或不乾淨的食物，罹患腸胃炎。火星持續在疾厄宮位退行，當心血光之災，發生意外傷害或是突發性疾病的機率較高，舊疾也容易復發。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時木星座落在戀愛宮位，儘管追求者不少，但會想與在精神層次和自己相近的人交往，新月期間，可許下與靈魂伴侶、內在情感......有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，長期入不敷出的經濟狀況有所緩解，薪資獲得合理的調整，或是尋求到新的兼職機會，開始經營副業，增加了一些零用錢，不無小補。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到在金錢宮位的海王星影響，當心被自己所信任的親朋好友詐騙，對方捲款而逃。某些水瓶座覺得與週遭的同事、朋友在價值觀上格格不入，而想遠離這些人。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星受到在金錢宮位的土星影響，太過寵溺自己的情感對象或是小孩，使得他們對你的付出毫不珍惜。某些水瓶座正在懷孕階段，開始購買許多育嬰用品，但日後會發現很多東西根本用不到。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個團體，認識許多志同道合的新朋友，彼此交流，受益良多。新月期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入命宮，有許多人會對你表示好感，甚至大膽示愛，桃花盛開，單身的雙魚座會遇到對象，兩情相悅，雙方很快就進入交往階段。感情穩定的雙魚座，另一半特別體貼，覺得自己很幸福。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位退行的火星受到冥王星影響，面對不友善的職場，已經計劃好，領到年終獎金後就丟出離職單。某些雙魚座工作量過多，生活壓力大，經常睡不好。

健康運方面，金星進入命宮，與土星、海王星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎、失聲。皮膚、骨骼、牙齒的小病變雖然不至於致命，但已嚴重影響生活，十分困擾。睡眠狀況不佳，常覺得疲累。

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