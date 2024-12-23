本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1生肖「說服力強」：財庫火燙發光

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人多加的積極努力，就能讓自己提高職等及薪資，有人則是極具說服力，讓自己的財庫火燙發光，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬虎

如果你是一般的上班族，收入平平，沒有太多的起色，千萬不要感到怨嘆，本周是你翻身的好時機，在這段時間裡，多加的積極努力，拿出衝勁工作，並嘗試和主管多親見，但記得不要狗腿，不久後會有不錯的職位空出，你將有機會成為晉升人選，讓自己提高職等以及薪資。

第四名：血型AB型+生肖屬馬

商業的經營方式已漸漸從實體融入了虛擬中，如果你是網路商店的經營者，特別是販售手工類商品，例如餅乾、蛋糕或特製調味料等，本周的氣運很不錯，在這段時間裡，可以多推出一些促銷活動，能夠吸引到很多眼球的關注，讓顧客願意下單購買，除了增加知名度外，也會有很不錯的收入。

第三名：血型O型+生肖屬龍

只有懶女人，沒有醜女人，只要經過包裝打扮，都是可以成為風情萬種的美女，如果你的工作是專門讓人煥然一新，跟美容美髮相關，本周的生意量能夠再創新高，在這段時間裡，許多舊雨新知會預約上門，趕快拿出自己的技術，好好表現一番，就能讓你的業績扶搖直上，讓荷包更加滿。

第二名：血型A型+生肖屬鼠

有買就有賣，而買賣之間就需要業務成為雙方的橋樑，如果你是業務工作者，常常要透過三寸不爛之舌來達到成交，本周是你極具說服力的一周，在這段時間裡，你會發現客戶特別能夠採納你的建議，所以趕快好好努力，有機會達成多筆成交，讓自己的財庫火燙發光。

第一名：血型B型+生肖屬羊

所謂台上一分鐘，台下十年功，藝界人生總是充滿許多辛酸，很多的努力也不見得會被人看到，如果你是演藝工作者，千萬別灰心，本周是你踏上新旅程的時候，在這段時間裡，透過曾經的努力，有機會遇到慧眼識英雄的資深前輩，將給你一條嶄新的道路，好好努力，明日之星可能就是你。

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