唐綺陽星座運勢週報：雙子注意健康問題 射手感情聚少離多

蛇年又稱「小龍年」，在傳統文化上，蛇被視為智慧與神祕的象徵，古人認為牠能掌握隱祕的知識和力量。除此之外，蛇也與財富和繁榮有關，古人相信蛇能帶來好運和財富，所以，我們除了在生活中會聽到「富蛇」這類詞彙，也聽過夢到「蛇」象徵將有財運到來的說法。

2024-12-22 09:45