唐綺陽星座運勢週報：雙子注意健康問題 射手感情聚少離多
【唐綺陽星座運勢週報12/23-12/29】
星象影響：木土四分、火冥對分
本週木土四分相，社會經歷演變、發生大型事件，引發大眾關注而產生凝聚力。正逢聖誕、跨年活動期間，多注意安全，交通繁忙、旅行計劃需再三確認或備案。火冥對分，水瓶、獅子，有機會斷捨離或重拾舊情誼。
12星座個別影響：
牡羊：勿太要求完美會開心一點；感情問題請相信直覺
雙子：注意健康問題預防生病；感情顯現的問題需多溝通
獅子：鼓起勇氣面對解決問題；感情對方表現冷淡實則重視
水瓶：面對他人不滿感到挫折；感情自省和斷捨離都很重要
金牛：做事保有彈性會更順利；感情多留意對方想法
天秤：繁忙中也別忘記照顧自己；感情上別太強硬
射手：規劃長遠目標讓人期待；感情有聚少離多的情況
魔羯：多尋求他人幫助更順利；感情有朋友變情人的可能
巨蟹：以柔克剛更能順利推動；感情在隱約中散發魅力
處女：合作機會多別太挑剔；感情需多花點時間推進
天蠍：出現改變命運的貴人；感情需要主動突破
雙魚：事業適合展開新計劃；來點新花樣新造型桃花更旺
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