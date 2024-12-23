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唐綺陽星座運勢週報：雙子注意健康問題 射手感情聚少離多

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報12/23-12/29】

星象影響：木土四分、火冥對分

本週木土四分相，社會經歷演變、發生大型事件，引發大眾關注而產生凝聚力。正逢聖誕、跨年活動期間，多注意安全，交通繁忙、旅行計劃需再三確認或備案。火冥對分，水瓶、獅子，有機會斷捨離或重拾舊情誼。

12星座個別影響：

牡羊：勿太要求完美會開心一點；感情問題請相信直覺

雙子：注意健康問題預防生病；感情顯現的問題需多溝通

獅子：鼓起勇氣面對解決問題；感情對方表現冷淡實則重視

水瓶：面對他人不滿感到挫折；感情自省和斷捨離都很重要

金牛：做事保有彈性會更順利；感情多留意對方想法

天秤：繁忙中也別忘記照顧自己；感情上別太強硬

射手：規劃長遠目標讓人期待；感情有聚少離多的情況

魔羯：多尋求他人幫助更順利；感情有朋友變情人的可能

巨蟹：以柔克剛更能順利推動；感情在隱約中散發魅力

處女：合作機會多別太挑剔；感情需多花點時間推進

天蠍：出現改變命運的貴人；感情需要主動突破

雙魚：事業適合展開新計劃；來點新花樣新造型桃花更旺

唐綺陽 斷捨離 星座運勢 朋友 獅子

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