超會做人！不傷感情婉拒約會 O型主動暗示、B型假裝答應、他理由最奇葩

生活中偶爾會發生，被不喜歡的對象提出約會邀請，卻又不好直接拒絕的情況。對此，日媒《占いTV》分享了4血型化解窘境的應對方式，在不傷感情的前提下巧妙回絕對方。

A型：不斷用「目前很忙不抽出時間」為藉口

嘴笨的A型，即使想拒絕不喜歡的邀約，也很難找到適當的說詞婉拒對方，幾乎每次都拿「很忙」當作藉口。

就算對方仍不死心，繼續問「那你什麼時候有空？」、「下個月？」，A型仍會以自己很忙回應，直到對方放棄。

B型：以「我到時再跟你約時間」回應，但事後不與對方聯絡

溝通技巧高超的B型，面對討厭的人提出的邀約，也不會正面拒絕，而是以「那我有空的時候再跟你說」，這種看似答應約會的答覆來應對，實際上並不打算聯絡對方。

時間久了，對方便會連自己曾提出邀請，甚至有B型這個人的存在都漸漸忘記了。

O型：提出「想要多點人一起聚會」的想法

就算有些不情願，O型也不會以敷衍的態度去和對方相處。溫柔的他們會先提出「互約彼此的朋友一起聚會」的想法。若對方懂得察言觀色，便能明白這是O型婉拒邀請的說詞。

AB型：說一些如「出門的話會衰」這類莫名其妙的理由

AB型的思考邏輯與眾不同，拒絕不喜歡的邀約時，總會用莫名其妙的藉口來「迷惑」對方。

AB型可能會以「我那天不宜出門耶，會衰」等藉口拒絕對方，然後在他們還沒反應過來前逃離現場。

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