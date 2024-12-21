快訊

獨／「班班有鮮乳」蔣萬安不喊卡 要跟卓榮泰談配套

汽車高速衝撞德國耶誕市集影片曝！至少2死68傷 凶手竟是醫師

開箱影片／鐵三角ATH-CKS50TW2藍牙耳機超強續航 「只帶2顆」出門不怕沒電

聽新聞
0:00 / 0:00

冬至「剝極而復」有禁忌 民俗專家建議宜靜不宜動

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
冬至最廣為人知的習俗就是吃湯圓。圖／本報系資料照
冬至最廣為人知的習俗就是吃湯圓。圖／本報系資料照

今日是冬至，是一年中白天最短、夜晚最長的一日，民俗專家許志泰表示，冬至是陰氣達到極盛後轉衰，陽氣開始萌發的日子，除了吃湯圓、冬至補身外，也有祭祖、祭天地等習俗，建議在這陰陽交替之日要安靜養生，為來年積蓄元氣。

今年冬至的時間在中原標準時間12月21日下午5時21分，許志泰說，24節氣中的大雪到小寒間為「子月」，約為農曆11月期間，在易經上為「復卦」，上地下雷，生機藏在地底下，為陽氣歸來、生氣勃發之象，故有「冬至一陽生」之說。

冬至為子月之中，陰氣到這天達到極盛後轉衰，陽氣開始滋長，陰消陽長，白天也從冬至開始一天天變長。冬至看上去一片死寂，卻暗藏無限生機，是「剝極而復」之象，易經《序卦》寫道，「物不可以終盡剝，窮上反下，故受之以復。」

對古人來說，冬至非常重要，有深刻的文化內涵，各地也有相應的民俗活動，主要都有「慶祝陽氣回升」的寓意，最廣為人知的就是吃湯圓，因湯圓圓滾滾形狀，象徵著未來一年團圓、美滿，也會以湯圓祭祖、祭天地。

古代帝王冬至會親自祭天，以祈求國泰民安；現代人冬至祭祀誠心即可，祭祀前淨手淨身，可供奉湯圓等糕點，及新鮮完整的水果，若要更豐盛可準備牲禮、飯菜、茶酒等。

因冬至是陰陽交替之日，強調要「天人合一」休養身息、安心靜養，為來年積蓄元氣。除了可吃羊肉、喝薑湯等達到禦寒和補身的功效，也有一些禁忌，包括不宜熬夜晚睡、不宜搬家動土、不宜辦喜事、不宜剪頭髮、不宜穿黑色或深色衣服等，都與冬至「宜靜不宜動」的觀念有關。

冬至 湯圓 生氣

延伸閱讀

新北萬里幼兒園小小生活家 冬至搓三色湯圓

新北淡水鄧公里長者搓湯圓 超澎湃海鮮湯圓慶冬至

冬至、冷氣團同天報到！「連凍3天」低溫不到10度 甜鹹湯圓熱量誰高？和元宵差在哪？

周六冬至！水逆結束吉凶參半 「1幸運物」提升整體運勢

相關新聞

冬至「剝極而復」有禁忌 民俗專家建議宜靜不宜動

今日是冬至，是一年中白天最短、夜晚最長的一日，民俗專家許志泰表示，冬至是陰氣達到極盛後轉衰，陽氣開始萌發的日子，除了吃湯...

每日星座運勢／雙子錢財要做好規劃 可望獲得財運

2024-12-21牡羊座短評：有心想事成的愉悅感。【整體運】與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨

2025蛇年終於熬出頭！屬狗苦盡甘來、兩生肖要廣結善緣

時間靠近2025年，新的一波運勢正要啟動了，命理師湯鎮瑋老師在《命運好好玩》節目中分享2025年即將大放異彩的三個生肖命格，請搭配出生時間一起看。

新一年誰會破財？摩羯投資失利、雙子中小人圈套、他醫藥費暴增

星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享在2025年要小心漏財風險的三個星座，建議參考太陽星座和上升星座，一整年都要小心！

周六冬至！水逆結束吉凶參半 「1幸運物」提升整體運勢

本周六(21)就是冬至了，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，水逆終於恢復順行，在溝通及資訊傳遞方面將轉為順暢，不再像過去幾週那樣出現誤解與延誤，而下一次的水逆要到明年3月15日才會到來，建議充分利用水逆解除的這三個月處理關鍵決策，可以達到新的高度，整體運勢來說是吉凶參半，可多佩戴圓形幸運物，幫助提升人際關係。

江湖傳言…小指甲留長、戴尾戒「防小人」？手相專家這樣說

如果你的觀察力敏銳或是對指甲有特別的潔癖，可能會發現身邊不少長輩有將小指指甲留長的習慣，雖然他們可能會以摳鼻孔和挖耳朵較方便為藉口，來糊弄你的好奇心，但相信絕大多數都是為了要達成傳說中的「防小人」效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。