周六冬至！水逆結束吉凶參半 「1幸運物」提升整體運勢

本周六(21)就是冬至了，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，水逆終於恢復順行，在溝通及資訊傳遞方面將轉為順暢，不再像過去幾週那樣出現誤解與延誤，而下一次的水逆要到明年3月15日才會到來，建議充分利用水逆解除的這三個月處理關鍵決策，可以達到新的高度，整體運勢來說是吉凶參半，可多佩戴圓形幸運物，幫助提升人際關係。

邱彥龍老師分析指出，這段期間因為土星刑木星的關係（特別作用於第十宮與第十二宮）會對雙魚座和雙子座帶來事業壓力、秘密挑戰以及內在糾結，尤其容易在目標追求與現實的衝突中，感到進退兩難。此外，12月21日至23日，月亮又刑剋土星、海王星與太陽，將進一步強化內外壓力，情緒波動可能加劇，讓人覺得不安，無力感更為明顯。建議保持冷靜，避免受情緒影響而作出錯誤決定。

2024年末至2025年初的星象重點

邱彥龍老師指出，從12月19日至明年2月2日，土星震盪劇烈，大環境要注意地震等天災，個人方面則要小心工作合作、夫妻之間的感情、個人財富及思想領域容易有一些變化，事業可能面臨重新定位、或許是突破的契機，但也需要應對合作夥伴間的意見分歧。此外，跟海外相關的事務，例如進出口、國際合作或留學等，也可能帶來不小的壓力，需要更多細心的規劃與執行力。同時，這段期間財富運勢也會受到影響，尤其是需要注意資金運用與投資方向，以免因一時錯誤判斷而造成損失。

邱彥龍老師表示，當面對水星、土星、木星三刑的壓力時，保持思想靈活與態度的堅韌尤為重要，這是一段適合內省與反思的時期，也是一個對未來規劃重新調整的好時機。運用星象給予的指引，謹慎應對挑戰，便能在變動中找到自己的方向，為即將到來的2025年奠定穩固的基石。

冬至開運指南：提升運勢祈福法與穿搭建議

邱彥龍老師表示，冬至做為一年中陰陽轉換的重要節氣，不僅代表著陽氣開始回升，也蘊含著祈福開運的最佳時機。在這段期間，我們可以藉助星象能量與傳統文化的智慧，為自己和家人帶來平安與好運。

首先，建議多向天公、玉皇大帝、觀音菩薩、地藏王及齊天大聖虔誠祈福，感念天地與神靈的庇佑，祈求來年的順遂圓滿。這些神祇象徵著福德、智慧與勇氣，他們的祝福將有助於提升個人的財運、智慧與貴人運，並化解過去的煞氣與災厄，為未來鋪就一條幸福的道路。

在穿搭方面，邱彥龍老師則建議可選擇象徵吉祥與和諧的色彩，例如白色、米白色、米黃色、金色和翠綠色，不僅符合冬至的季節氛圍，也有助於吸引正能量與好運。同時，建議搭配帶有『圓形』元素的幸運物，因為圓形代表圓融與圓滿，能幫助提升人際關係與整體運勢。此外，可佩戴「N」字圖騰以及珍珠、珠寶、寶石、翡翠、木製品、天珠或硃砂等飾品，這些開運飾物不僅能增強財運與事業運，還能促進智慧、人緣與感情運勢的提升。

邱彥龍老師指出，冬至是一個重生與轉變的節氣，透過祈福與開運小細節的搭配，我們可以在這段期間為來年注入更多的正能量與美好期待，讓生活更加平安幸福，好運不斷倍增。

冬至期間的健康與運勢建議

邱彥龍老師強調，在冬至期間（12月21日 17:13分），需要特別注意身體健康，由於週六又有一波強烈大陸冷氣團來襲，更要小心以下健康問題：

一.常見健康問題：

◎感冒、新冠病毒、腸胃疾病、頭痛、發燒

◎心血管疾病、婦科問題

◎筋骨、關節及肌肉僵硬，膝蓋痛

◎免疫系統下降，過敏、搔癢，黴菌感染

◎肺部疾病、腫瘤、癌症

◎呼吸系統問題、高血壓、中風

◎牙痛、眼疾、痛風、糖尿病、風濕

◎皮膚病、精神錯亂、賀爾蒙失調

◎記憶力衰退、神經痛、意外受傷等

建議在冬至期間，若有上述任何不適或健康問題，應盡早尋求專業醫生診治，健康才是最重要的。

二.運勢與事業建議：

冬至期間，受金星與海王星的影響，某些行業運勢會特別旺，這段時間適合從事以下行業：

◎珠寶業、婚喪喜慶業、兒童行業、五金、娛樂、繪畫、音樂、藥品、酒店、海產、船務、運輸、飲食、液體、化學、油業、酒業、宗教與靈性產業等。

此外，邱彥龍老師也建議，水瓶、雙魚、金牛、摩羯、天秤等5個星座的人，這段時間可在以下方面有所突破：

◎學習進修、出國旅行，可以提升知識與技能，並獲得成就感。

◎在事業與人際關係的發展上，能夠得到大力支持與幫助，因而人氣容易快速提升。

三.情緒與運勢波動：

邱彥龍老師表示，冬至時期陰陽變化劇烈，情緒波動比較大。《易林·豫之未濟》卦有云：「採薪得麟，大命隕顛；豪雄爭名，天下四分」，這意味著這段時間吉凶參半，機會與挑戰並存。可能會出現破壞與重生，舊有問題有機會被解決或改變。強者將迎來發展的機會，並在各自領域中嶄露頭角。

因此，這段時間要保持冷靜，整理好自己的方向，保持清晰的思維邏輯，選擇正確的道路，必定能迎來轉機，創造出屬於自己的風雲。

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