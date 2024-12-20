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全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

搶設護理系／人力荒催生後護系 不控管招生難顧品質？

2025蛇年終於熬出頭！屬狗苦盡甘來、兩生肖要廣結善緣

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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時間靠近2025年，新的一波運勢正要啟動了，命理師湯鎮瑋老師在《命運好好玩》節目中分享2025年即將大放異彩的三個生肖命格，請搭配出生時間一起看。

Top3 生肖龍：下午3點到5點出生

功名利祿 穩中求進

這類人一定要懂得「以名帶利」，從現在開始就要充實自己、多廣結善緣，讓別人聽到你的名字會覺得你是有口碑的，只要口碑做出來，利益也會隨之帶出。而這類人在2025年考試、事業上，只要是需要名聲的事情，基本上不需要煩惱太多。

Top2 生肖狗：早上9點到11點出生

苦盡甘來 開創新局

屬狗的人在2024年是正沖太歲，會有很多事情必須要處理 ，可以說是身心俱疲，但是到了年底會開始發現，好的事情會更好，而壞的事情也終於告一段落了。而2025對這類人來說是實現夢想的一年，過去的努力都沒有白費，今年的你將會成有個新的人。

Top1 生肖猴：早上7點到9點出生

福星高照 貴人相助

這類人在2025年一定要廣結善緣，不要想說這人對你沒有幫助，就不太理他甚至看他不起。記住你在2025年就是人脈通錢脈，任何的關係都有機會成為你的助力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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