新一年誰會破財？摩羯投資失利、雙子中小人圈套、他醫藥費暴增

星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享在2025年要小心漏財風險的三個星座，建議參考太陽星座和上升星座，一整年都要小心！

Top3 天蠍座／健康疲勞 出遊意外

天蠍座在新的一年有可能會因為健康而損財，可能會常常需要拿藥、看診，在醫療方面花費較多。而天蠍座如果有出遊的打算，也要小心一些意外的發生，這些意外可能會導致你傷身傷財。

Top2 雙子座／頻頻失算 小人重傷

雙子座在2025年可以說是人紅招人嫉妒，可能是因為你的曝光率太高，讓其他人在找肥羊的時候看到了你，而雙子座一但不小心中了圈套，就會一步錯步步錯。除了要自己小心注意以外，雙子座也要小心小人陷害。

Top1 摩羯座／投資失利 損財連連

摩羯座在2025年一定要在投資方面小心， 不懂的投資標的不要輕易投入資金，不管是加密貨幣、境外投資案、甚至是一些共同合夥等等，都不要輕易投資。

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