每日星座運勢／射手保持穩定的情緒 可以遠離麻煩

2025-01-28

牡羊座

短評：學會穩中求勝。

【整體運★★★☆☆】

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找間安靜、富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點停滯落後，需加把勁哦！

【愛情運★★★☆☆】

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

【事業運★★★☆☆】

做事如果不順利，就別強求，不然運勢會變得更糟糕，倒不如把力量集中在喜歡的事情上。

【財富運★★★☆☆】

可別胡亂憑直覺操作，一旦火燒鈔票，恐欲哭無淚唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 香檳金

開運方位：正東方向

金牛座

短評：多讚美身邊的人，快樂無限。

【整體運★★★★☆】

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！

【事業運★★★☆☆】

整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，見好就收，別太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘭花紫

開運方位：東北方向

雙子座

短評：調整積極性保持良好狀態。

【整體運★★★☆☆】

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

【財富運★★★☆☆】

一些不必要的開銷要盡量省下來。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 大理石灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

【整體運★★☆☆☆】

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

【財富運★★★☆☆】

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 芒果黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：運勢旺盛，諸事順利的一天。

【整體運★★★★☆】

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。

【愛情運★★★★☆】

單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。

【事業運★★★★☆】

運勢較好，諸事皆順利，認真處理手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。

【財富運★★★☆☆】

今日在財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

處女座

短評：情緒易浮躁，注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。

【愛情運★★★☆☆】

心裡有事千萬別隱瞞另一半，謊言容易被對方識破；單身者有機會結識氣味相投的異性。

【事業運★★★☆☆】

太過順從他人，很容易妥協，有時候得爭取主動，太懦弱的話容易被人欺負喔！

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，寧願少賺一點也不要惹麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 櫻桃紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：對愛應多一分包容和珍惜。

【整體運★★★☆☆】

愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

【愛情運★★☆☆☆】

渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

【財富運★★★☆☆】

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：今天頭腦清醒，情緒高亢。

【整體運★★★★★】

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

【愛情運★★★★★】

異性緣是很不錯啦，不過，仍要注意容易遇到特殊的戀情！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 鉑金灰

開運方位：正東方向

射手座

短評：今天容易與人起爭執。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！

【事業運★★☆☆☆】

工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。

【財富運★☆☆☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言而導致重大損失。少聚眾，多獨處。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

【愛情運★★★☆☆】

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

【財富運★★★☆☆】

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：心情愉快，能平穩前進，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於不絕於耳的閒言閒語置之不理，靜下心的你可以超越他人，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻顯得寂寞又孤單。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦筋的事務，也特別適合幫同事解決疑難雜症。

【財富運★★★★☆】

有點偏財運，適合短期投資，例如：短線股票、樂透等。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：知性儒雅特別適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

此日是愛情幸運日，在書店、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。

【財富運★★★☆☆】

財務狀況穩定，借出錢財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 碧空藍

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

繼續愛下去…這段曖昧會有好結果？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】