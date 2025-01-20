每日星座運勢／獅子與人合作的事務 容易看到成效

2025-01-20

牡羊座

短評：心情開朗，享受甜美的生活。

【整體運★★★★☆】

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會得到異性的青睞；有伴侶的人則感覺甜蜜又溫馨。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持喜悅、暢快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

活動多，開銷大，切勿打腫臉充胖子。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 鉑金灰

開運方位：正南方向

金牛座

短評：思念成為甜蜜的契機。

【整體運★★★☆☆】

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

【愛情運★★★☆☆】

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

【事業運★★☆☆☆】

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

【財富運★★★★☆】

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 苔蘚綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：思考不要侷限於表象。

【整體運★★☆☆☆】

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作，因而顯得相當疲勞。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！

【財富運★★☆☆☆】

財神爺不準時、實際收益比預期的少。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：運勢欠佳的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者易得到另一半的支持，不管外在壓力多大，回到家中就如同回到溫暖的港灣。

【事業運★★☆☆☆】

工作無力，易產生沮喪情緒，有拖泥帶水的傾向，應分清輕重緩急，依次進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢損失往往來自於親友或是賭性太盛。理財保守、謹慎者損失較小。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 芥末黃

開運方位：正北方向

獅子座

短評：財運佳，投資易有收穫。

【整體運★★★★★】

今天容易有不錯的收入，特別是與人合作的事務，容易看到成效，收益不錯。偏財運也很旺盛，可以玩玩樂透試試手氣。今天少有時間談情說愛，會把心思投入到工作當中，動力很強，易有成就感。

【愛情運★★★★☆】

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會，都很不錯咧！

【事業運★★★★☆】

今天是事業忙碌的一天！這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★★】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是，今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 朝霞紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：有志者事竟成。

【整體運★★★☆☆】

學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

【財富運★★★☆☆】

看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 和闐玉白

開運方位：西北方向

天秤座

短評：精神狀態不佳，多關心身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★☆☆】

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 象牙白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：時而有退出的想法。

【整體運★★★☆☆】

不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間終會還原出真相。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族在學習上需要父母督促，顯得有些被動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方在金錢方面的爭執。

【事業運★★★☆☆】

工作精力旺盛，不要讓情緒化的表現抹殺了你的豐功偉績。

【財富運★★☆☆☆】

購物慾望強烈，消費上容易傾向不理性，若不控制，小心買回一堆不實用的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：正東方向

射手座

短評：狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★☆】

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對用腦工作者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有一種受制於人的感覺，叛逆之心也同樣強烈，受人壓制時容易心生反抗。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 水鑽藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：情緒沒有太大波動，較平順的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可參加抽獎活動。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

人緣不錯，但談戀愛不易，大多都是圍觀群眾，或是朋友間的寒暄、往來互動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通。今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 竹葉青

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：應避免和對手的硬拚。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

【愛情運★★☆☆☆】

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

【財富運★★☆☆☆】

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 翡翠綠

開運方位：正西方向

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