每日星座運勢／射手書店桃花好處所 偏財見好就收
2025-01-13
牡羊座
短評：不可妄加猜測別人的行為。
【整體運★☆☆☆☆】
在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。
【愛情運★☆☆☆☆】
少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說了！
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不太好，易被繁雜瑣事纏身，內心煩亂異常。應平心靜氣應對，尋求外力協助。
【財富運★★☆☆☆】
不容易掌握賺錢機會，甚至容易抓到錯誤的機會，宜守成，以不變應萬變！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-3:00pm 鉑金灰
開運方位：東南方向
金牛座
短評：與「難過」絕緣！
【整體運★★★☆☆】
今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！
【愛情運★★★★☆】
魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。
【事業運★★★☆☆】
人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對了馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。
【財富運★★☆☆☆】
吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00am 橄欖綠
開運方位：正東方向
雙子座
短評：人際關係和諧，愛情明朗。
【整體運★★★★☆】
人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！
【事業運★★★★☆】
事業運還不錯，有利動腦筋多思考，易有出乎意料的創意出現。
【財富運★★★☆☆】
有利做好理財規劃，正是考慮投資何種專案、市場動態如何等問題的日子。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00pm 辣椒紅
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：主觀意識太強，會失去不少機會。
【整體運★★★☆☆】
在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。
【愛情運★★★☆☆】
感情運較弱。別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！
【事業運★★★☆☆】
行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。
【財富運★★☆☆☆】
一出門可能就會亂花錢，回到家卻易後悔，搞不清楚錢花到哪裡去了。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-9:00am 雪花銀
開運方位：東南方向
獅子座
短評：有想法才能有突破。
【整體運★★★★☆】
今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。
【愛情運★★★☆☆】
有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。
【事業運★★★★☆】
思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，進財的機會不多。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00am 珠貝白
開運方位：東北方向
處女座
短評：與人互動頻繁，人際關係和諧。
【整體運★★★☆☆】
今天你幽默風趣的表現，將使得辦公室的沉悶氛圍一下子活躍起來。財運不佳，炒股者顯得過於激進，資金有被套牢的危險。戀愛者不要過於鑽牛角尖，放開心胸可讓戀情更加明朗。
【愛情運★★★☆☆】
在感情上別鑽牛角尖，這會讓對方受不了。另一半指出你的不足之處應接受，畢竟對方也是一番好意！
【事業運★★★★☆】
良好的社交與人脈，會讓你的工作進展得更為順利。
【財富運★★☆☆☆】
出門在外別太愛面子，處處打腫臉充胖子會讓你透支嚴重，甚至難以承受。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：3:00-5:00pm 墨玉綠
開運方位：西北方向
天秤座
短評：對待身邊的人應真心。
【整體運★★☆☆☆】
戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。
【愛情運★★★☆☆】
與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
【事業運★★★☆☆】
冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。
【財富運★★☆☆☆】
財神隱遁，求取正財不易之運。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：別把情緒帶到工作中。
【整體運★★☆☆☆】
今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。
【愛情運★☆☆☆☆】
今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。
【事業運★★☆☆☆】
運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。
【財富運★★☆☆☆】
新開發的方向獲利上顯得費力。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-3:00pm 冷泉藍
開運方位：東南方向
射手座
短評：別因慾望強烈而影響事態進展。
【整體運★★★★★】
今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇見桃花的好處所；女生路過商店時，會有很強的購買慾，忍不住買下一大堆的食品，雖然很便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。
【愛情運★★★★★】
詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐喔！
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。
【財富運★★★★☆】
有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面，則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00pm 墨玉綠
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：用心做事才能有收穫。
【整體運★★★★☆】
今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。
【愛情運★★★☆☆】
感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。
【事業運★★★☆☆】
工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。
【財富運★★★★★】
事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-5:00pm 臘梅白
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：普通的一天，宜趁機調整生活節奏。
【整體運★★★☆☆】
今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。
【愛情運★★★☆☆】
伴侶之間適合聚少離多的相處方式，長時間黏在一起，易因小事而爭論不休。
【事業運★★★☆☆】
思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，分內之事能處理得比較出色，但少了些許挑戰精神，績效表現難以突出。
【財富運★★☆☆☆】
破財之運，不利擴充也不利投資，否則恐有肉包子打狗──一去不回的傾向。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：4:00-6:00am 鉑金灰
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：會收到愛的神秘禮物哦！
【整體運★★☆☆☆】
喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜哦！支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦惱；今天的工作情緒不太高昂，斬獲相對減少，但也得到了清閒。
【愛情運★★★☆☆】
適合溝通、討論共識，夫妻雙方都能理性思考兩人的未來該如何前進。
【事業運★★☆☆☆】
別太固執，多做反省，其實他人的意見也有許多可取之處唷！
【財富運★★★☆☆】
財運上略有波盪，但遇到經濟困難時多有金援者出現。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-3:00pm 夕陽橙
開運方位：東北方向
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