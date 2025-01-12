每日星座運勢／天蠍推掉不必要應酬 今日好好休息

2025-01-12

牡羊座

短評：身心舒暢，有利拓展人脈。

【整體運★★★★☆】

出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加團體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。

【愛情運★★★★☆】

單身者喜歡獨處，害怕受到異性的打擾，但是你的魅力太大，總有異性主動靠近。

【事業運★★★☆☆】

容易受外界影響，心態不穩定，不宜做重大決定，易出錯。

【財富運★★★★☆】

偏財運旺盛的一天，得財管道頗多。不過，花錢慾望也很強烈，易有揮霍傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

金牛座

短評：尊重別人也是尊重自己。

【整體運★★★★☆】

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

【愛情運★★★★☆】

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

【財富運★★★★☆】

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

雙子座

短評：想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。

【事業運★★☆☆☆】

很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 玉髓紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

【事業運★★★☆☆】

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

【財富運★★★★☆】

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 水晶紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

【事業運★★★☆☆】

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 竹葉青

開運方位：西南方向

處女座

短評：心情愉快，對金錢的敏銳度高。

【整體運★★★☆☆】

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。

【事業運★★☆☆☆】

火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。

【財富運★★★★☆】

會有令人羨慕的中獎機運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 香吉士黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

【整體運★★★☆☆】

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

【愛情運★★★★☆】

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

【事業運★★★☆☆】

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

【財富運★★☆☆☆】

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

【整體運★★★☆☆】

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。

【愛情運★★★☆☆】

四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！

【事業運★★★☆☆】

適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。

【財富運★★☆☆☆】

小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 蕃茄紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

【整體運★★★☆☆】

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

【愛情運★★★☆☆】

喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。

【事業運★★★★☆】

在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！

【財富運★★★☆☆】

有買彩券方面發小財的契機，得失心不要太重，對自己更有利。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 薰衣草紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。

【整體運★★★★☆】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。

【事業運★★★★★】

頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！

【財富運★★★★☆】

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 辣椒紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：各方面的收穫讓你的心得到滿足。

【整體運★★★★☆】

感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！

【事業運★★★★☆】

運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

【財富運★★★☆☆】

不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：愛拼才會贏。

【整體運★★★☆☆】

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，衝突也有機會得以化解。財運普通，邀幾個牌友切磋牌技，會有不錯的收穫；學習熱忱漸濃，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率也會有明顯提高。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情能平穩發展。雖然偶爾會有一些爭執和小爭吵，但對你倆的戀情不會有太大影響。

【事業運★★★★☆】

有機會接觸新事物，讓你大開眼界。倘若積極策劃，可望有好的表現。

【財富運★★★☆☆】

另闢財路頗為不順，穩守現有領域為要務，免得兩頭受阻。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 祖母綠

開運方位：西北方向

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