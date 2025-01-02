每日星座運勢／獅子提出意見易獲得 肯定以及採納

2025-01-02

牡羊座

短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。

【整體運★★☆☆☆】

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

【事業運★★☆☆☆】

隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★☆☆☆】

為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：找個屬於自己的第三空間。

【整體運★★☆☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

【事業運★★☆☆☆】

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

【財富運★★☆☆☆】

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

雙子座

短評：放鬆些，運勢會更強。

【整體運★★★☆☆】

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

【愛情運★★☆☆☆】

還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

【事業運★★★☆☆】

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。

【財富運★★★☆☆】

在投資前要審慎評估利弊。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 玫瑰紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：愛笑者有好人緣。

【整體運★★★★☆】

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。

【事業運★★★★☆】

工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。

【財富運★★★☆☆】

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：充滿激情，很有鬥志。

【整體運★★★★★】

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

【愛情運★★★★☆】

有利花心思在生活情趣上，比如：綻放的百合花、曖昧的燈燭等等，在浪漫中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

今日很適合扮演軍師的角色，提出的意見多能得到同事的肯定和上司的採納。

【財富運★★★★☆】

善用智慧得財的一天。有點賭運，適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 琥珀橙

開運方位：正東方向

處女座

短評：敢於表現自我，易給人留下好印象。

【整體運★★★☆☆】

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

【愛情運★★★☆☆】

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

【事業運★★★★☆】

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 象牙白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：工作忙碌，無暇顧及感情。

【整體運★★★★☆】

工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效也佳，讓你贏得許多掌聲與喝采。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。

【愛情運★★★☆☆】

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會感到寂寞。

【事業運★★★★☆】

運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易經同事指點而激發出新的靈感。

【財富運★★★★☆】

多與開朗活潑的朋友互動，會為你帶來財運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 可可棕

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：「愛」要大聲說出來。

【整體運★★★★☆】

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會產生意想不到的效果哦；工作方面，礙於情面無法把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能讓內心感到安穩。

【愛情運★★★★☆】

讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫的約會才是正事！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合採取守成的策略。切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也會忙壞了其他的同事！

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天。荷包有錢不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

射手座

短評：運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。

【整體運★★★☆☆】

會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛機會少，單身者別急於投入一段感情，否則易被對方光鮮的外表所蒙蔽。

【事業運★★★★☆】

表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。

【財富運★★★☆☆】

以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：遇到問題，不宜找同齡之人商量。

【整體運★★☆☆☆】

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

【事業運★★★☆☆】

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

【財富運★★☆☆☆】

事業不定，財源不開。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：工作遇到阻力，有點苦惱。

【整體運★☆☆☆☆】

雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的癥結，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自信，要想俘獲對方的心，還是要積極表現，用行動來征服對方。

【愛情運★★☆☆☆】

想體驗愛情的甜蜜，就要多用善解人意的智慧和細心體貼的態度去對待心上人。

【事業運★☆☆☆☆】

容易心浮氣躁的一天，愛抱怨，一旦被負面情緒籠罩，小心因此做出錯誤的決斷。

【財富運★☆☆☆☆】

求財波折多，不適合打理錢財，易出現周轉失靈的狀況。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 苔蘚綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：提防身邊的陌生人。

【整體運★★★☆☆】

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

【事業運★★★★☆】

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

【財富運★★★☆☆】

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【雷諾曼宿緣占】他曾後悔分手？直視你們的復合結局

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】