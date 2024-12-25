2025上半年生肖財運(下)／羊防詐騙、豬積福報「錢滾錢」、這生肖快喊老闆加薪

蛇年又稱「小龍年」，在傳統文化上，蛇被視為智慧與神祕的象徵，古人認為牠能掌握隱祕的知識和力量。除此之外，蛇也與財富和繁榮有關，古人相信蛇能帶來好運和財富，所以，我們除了在生活中會聽到「富蛇」這類詞彙，也聽過夢到「蛇」象徵將有財運到來的說法。蛇年既代表著智慧和財富的一年，也提醒人們應保持謹慎和內省，以應對可能出現的挑戰。

上半年財運 上半年為2025年2月3日──立春（乙巳年農曆正月初六）到2025年8月6日（乙巳年閏六月十三日）

馬／虧損補回來 正財進帳

財運方面，上半年有極大的機會能把過去所虧損的投資再次獲利回補，就算無法全部回補，也可以回補八成至九成，讓損失降到最低。至於正財方面，因為業績大有成長，有望得到績效獎金。

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羊／避免金錢借貸關係

財運發展很不錯，正財跟投資理財都有令人滿意的收獲。在這段期間裡，唯一要請屬羊朋友特別注意的，就是小人詐騙的問題，建議在上半年期間如果有不確定性的邀約，希望你投資或有金錢借貸的往來，都建議最好能避免就避免，以免不小心落入了他人的陷阱。如果能夠做到這一點，那麼屬羊的朋友在上半年財運方面，不只可以相安無事，甚至還可能會有招財的好事發生哦！

猴／太過保守 錯失正財良機

正財方面維持原樣，但其實你的正財原本是有機會更上一層樓的，卻因為你的膽怯、不敢爭取，最終導致錯失掉加薪的機會。相對的，在投資理財方面，反倒因為你的保守而不致造成虧損，算是好消息。如果你的業績已經達標，建議屬猴的朋友可以勇敢向公司表達希望加薪的想法，也許會有意想不到的結果。

雞／快向老闆提加薪

正財方面穩定順利，如果你的業績有所成長，可以向公司提出加薪的願望，公司應該會審慎考量你的需求。投資理財方面有機會比過去獲利多一些，如果有虧損的情況，也很快就能回補，但要注意時機點，如果要投資，建議清明節後再計畫會比較安全。

狗／正財樂觀 手頭變寬鬆

在正財方面會因業績大有突破、達到可觀的數字，而助你加薪的幅度大大提升。投資理財方面，也會因上半年這波強運，助你改變過去財務困難的情況。 《2025問神達人王崇禮小龍豐收生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

過去經濟困難且到處碰壁的情況，在這段期間有望能夠獲得改善，建議你一定要好好把握這段期間的運勢。

豬／財運滾滾來 要積福報

不論是正財或投資理財，都有雙喜的收獲，過去經濟困難的情況在這段期間即將得到改善。雖然有這波的強運助攻你的財運，但福報能決定強運能走多強、多遠，建議你在這段期間要眾善奉行，讓強運跟你的福報可以搭配得起來。

(本文摘錄自《2025問神達人王崇禮小龍豐收生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)