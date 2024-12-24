2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

蛇年又稱「小龍年」，在傳統文化上，蛇也與財富和繁榮有關，古人相信蛇能帶來好運和財富，所以，我們除了在生活中會聽到「富蛇」這類詞彙，也聽過夢到「蛇」象徵將有財運到來的說法。蛇年既代表著智慧和財富的一年，也提醒人們應保持謹慎和內省，以應對可能出現的挑戰。

上半年財運 上半年為2025年2月3日──立春（乙巳年農曆正月初六）到2025年8月6日（乙巳年閏六月十三日）

鼠／守住正財 投資要保守

正財平穩且可守住，偏財或投資的獲利速度較慢，而且一旦出錯，賠錢的速度就會很快。所以，上半年建議以守住正財為主，投資能免就免，等待氣運轉強後再進行，獲利機會較大，風險相對較低。

牛／有望加薪 財不露白

正財因事業表現亮眼而有加薪的機會，投資方面也有獲利空間。總體來說，在這段期間裡，不論是正財或投資理財，都會有不錯的表現。不過，有一點要請屬牛的朋友特別注意：那就是謹記「財不露白」，請秉持著「悶聲發財」的原則，不要過度招搖，如此才會是長久之道。

虎／逐步獲利 別亂加碼

過去的財運頗為不順，不只遇到賠錢關，也因小人關而散失錢財，再怎麼努力積蓄，但存款不增，反而一滴一滴流出去，甚至已經快要到吃老本的情況。不過，請不用擔心，你的財運即將轉虧為盈，雖然獲利的速度沒有很快，但至少能逐步累積。建議這段期間內維持現狀，等待獲利回歸，勿再加碼投資，這樣才是最安全的做法。

兔／留意小人 耳朵別太軟

上半年在財運方面，會有不錯的表現及獲利。在正財的部分，會因業績提升而有加薪機會，至於投資理財方面，過去的虧損在這段期間解套，還會有小賺的機會。不過，有一點要提醒你特別注意，由於過去的虧損，你很可能會心急著想要趕快回本，但心急容易使人失去判斷力。這段期間屬兔的朋友有小人關，如果有人對你說些保證會獲利的話，千萬不要被騙，以免之前的虧損都還沒有賺回來，還又加深負債，得不償失。

龍／逢小人、官非 當心有詐

由於運勢走弱，雖然正財方面還算平穩順利，但投資理財就要留心避免被誤導及詐騙。在這段期間，你有小人關及官司官兩大關卡，因此，建議你上半年期間在財務方面一定要非常謹慎小心，不要被一些話術詐騙而吃官司。

《2025問神達人王崇禮小龍豐收生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

蛇／年初投資 要相信專業

上半年會走一波強運，這波強運會順勢帶動正財，有升遷與加薪的機會，至於投資理財方面，也會有很高的獲利空間，不只獲利樂觀其成，連過去一些不理想的投資情況也一併有所改善。不過，在農曆一月至二月底這段期間，要注意不要被獲利沖昏頭，投資是一項專業，如果有拿捏不定的項目，建議要多諮詢專業人士的建議，以免走錯方向，反而把之前獲利的再一次賠出去。

(本文摘錄自《2025問神達人王崇禮小龍豐收生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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