2025上半年生肖本運(下)／羊恐惹官非、這生肖「元宵後」強運攻上顛峰

蛇年又稱「小龍年」，在傳統文化上，蛇被視為智慧與神祕的象徵，古人認為牠能掌握隱祕的知識和力量。除此之外，蛇也與財富和繁榮有關，古人相信蛇能帶來好運和財富，所以，我們除了在生活中會聽到「富蛇」這類詞彙，也聽過夢到「蛇」象徵將有財運到來的說法。

《上半年本運》 上半年為2025年2月3日──立春（乙巳年農曆正月初六）到2025年8月6日（乙巳年閏六月十三日）

馬／走出陰霾 扭轉乾坤

神明要提醒屬馬的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）開始走乙巳年的運勢。過去，你曾經歷過很多紛紛擾擾的事，包含人與人的是非爭議、事業的不順、感情的不如意、經濟的困難等，這一切曾經一度讓你感到心灰意冷，內心走不出失敗的陰霾，甚至想要一走了之，離開這個傷心地。然而，請不要擔心，進入乙巳年上半年之後，這些波折與不順都將漸漸離你遠去，運勢低迷造成的不順遂，也都已經要開始平靜下來了。

這段期間，你的運勢將正式轉強，就好像如日正當中、晴空萬里，過去沒有完成的事，現在可以正式進行，還會有貴人相助，建議屬馬的朋友要好好把握這段期間的好運勢，有極高機會可以扭轉乾坤，恢復往日榮耀。

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羊／當心糾紛 可能吃官司

神明要提醒屬羊的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）開始走乙巳年的運勢。整體狀況其實不錯，大部分要做的事都有機會開花結果，也沒有什麼大事能讓你煩惱，唯一要特別注意的，是人為的問題──這段期間你容易引發人與人之間的爭議。

因此，在上半年期間，首先要注意，不要被他人的表象及言語所迷惑，一旦禁不起誘惑，很可能會發生一些糾紛；其次，請好好思考「退一步海闊天空」的道理，上半年期間如果與人硬碰硬，可能產生一些訴訟問題。

只要多注意人為的問題，其餘部分的發展，在上半年期間都不會出太大的狀況。

猴／告別陰影 迎向光明

神明要提醒屬猴的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六日）開始走乙巳年的運勢，上半年整體看來很有發展空間，大部分的事都能達到你的期待與目標，但你缺乏自信心，因為你還受到過去失敗陰影的影響，還走不出曾經令你恐懼的陰霾，而這可能成為你前進的阻礙。然而，神明要告訴你，過去那些不愉快的事已經過去了，應該要盡快走出這些陰影。若還是緊抓著過去不放，光明的未來將會離你很遠。建議你趕緊振作自己，積極往前看，當心中的鬱悶消失，才能看到未來的道路，也不會浪費掉大好運勢。

雞／清明之後 困境全化解

神明要提醒屬雞的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）開始走乙巳年的運勢，運勢正在轉強當中，雖然還是會經歷一些讓你煩心之事，但都能驚險度過且會遇難呈祥。

建議你在上半年期間要堅定意志，勇往直前，大步邁進，不必過度擔心，特別在清明過後，你的運勢會再次轉強到能幫你化解這些困境，更難能可貴的是，還會有神明在暗中護佑你，一切的結果將會是圓滿成功的。

狗／元宵過後 攀上顛峰

神明要提醒屬狗的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）開始走乙巳年的運勢。上半年運勢正是開始要轉強的狀態，雖然過去一段時間，你曾經歷許多波折與坎坷，遇到困難時也沒什麼人向你伸出援手，就算請求他人幫忙，得到的回應也是有限，甚至大部分人都對你的能力半信半疑。然而，這些不利於你的情況都將過去，在這時期運勢的推波助瀾之下，大部分的事都會跟你相生，並非相剋；魚幫水，水也幫魚，雙雙相輔相成，最終會有一個皆大歡喜的好結局。

只要能重拾過去的自信並耐心等待，在元宵過後，你所期待的事就會漸漸有佳音出現，此時將會出現不一樣的局面，在這波強運的助攻之下，你將再次攀上顛峰。

《2025問神達人王崇禮小龍豐收生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

豬／福報來了 平步青雲

神明要提醒屬豬的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）開始走乙巳年的運勢，上半年有一波強運助你平步青雲、甚至有雙喜臨門的好事發生。過去你有一段時間經歷艱困且鬱悶的生活，做什麼事都無法達到期待，甚至連周遭的親朋好友都對你冷眼相待，讓你嚐盡人情冷暖，但這種情況在這段期間都將改變，你心地善良，累世做過不少好事，累積不少福報，這些好事與福報都會庇蔭你，就算目前遇到一些坎坷與磨難，也會暗中助你化險為夷，遇難呈祥。因此請放寬心，你的願望在上半年期間要達成將指日可待。

(本文摘錄自《2025問神達人王崇禮小龍豐收生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)