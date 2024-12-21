2025上半年生肖本運(上)／鼠要沉潛、蛇與人為善、兩生肖當心小人插刀

蛇年又稱「小龍年」，在傳統文化上，蛇被視為智慧與神祕的象徵，古人認為牠能掌握隱祕的知識和力量。除此之外，蛇也與財富和繁榮有關，古人相信蛇能帶來好運和財富，所以，我們除了在生活中會聽到「富蛇」這類詞彙，也聽過夢到「蛇」象徵將有財運到來的說法。

《上半年本運》 上半年為2025年2月3日──立春（乙巳年農曆正月初六）到2025年8月6日（乙巳年閏六月十三日）

鼠／考驗出現 耐心沉潛

神明要提醒屬鼠的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）起進入乙巳年，你上半年的運勢會慢慢走弱，可能會出現許多挫折和考驗，但沒有關係，不必過度擔心和慌亂，時運本就有高低起伏，不可能一直高，也不會一直處於低迷狀態，只要等到雲開月出的時機到，做什麼事大致都能達到期待。

在運勢逐漸走弱之際，要做什麼都比較難達到預期的目標，現在最重要的，就是放寬心情，並且暫時忍耐和觀望一下，凡事都不要急，以維持現狀為佳。在上半年，只要你不做什麼重大改變，並且耐心等待時機到，屆時不只不會出什麼問題，還會有貴人出現，助你一臂之力。

牛／運勢佳 避免功高震主

神明要提醒屬牛的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）起走乙巳年的運勢。過去有一段期間，你的路不是很好走，也經歷不少波折與考驗，但這些波折與考驗即將過去。

乙巳年上半年的運勢很不錯，想做什麼事，想執行什麼計畫，大多能達到你的期待，倘若沒有成功，也不會對你造成什麼影響。因此，從上半年開始，很建議你要想辦法讓心情放輕鬆，不要讓自己深陷在過去那段不愉快的情緒當中，即使目前還有尚未達成的目標，但乙巳年很有機會達成，而且還會有出人意料的驚喜。

唯一要注意的是，這段期間要特別小心功高震主的情況，當計畫或業績目標達成時，記得不要吝於向你的長官和團隊表達感謝與讚美，要知道，如果沒有大家的支持，你也許要花更大的精力與時間才能達到目標。除此之外，在這段期間裡，建議你要展現出謙卑的態度與感恩的心，才有助於你在整體運勢上更上一層樓。

虎／看盡人情冷暖 要相信自己

神明要提醒屬虎的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）開始走乙巳年的運勢。在過去一段時間裡，各方面都看似沒有什麼成果及進展，設定的目標尚未達成，加上旁人的冷言冷語使人看盡人情冷暖，讓屬虎的朋友逐漸心灰意冷，甚至開始懷疑自己當初的決定是否正確。其實，你不需要懷疑自己，而且你的決定是對的，只不過，這件事要看見成效，還需要搭配時機點，而這個時機點就在春天。乙巳年立春過後，你的運勢開始轉強，過去還未達成的目標，在這段期間有望看到成果。這個成果來的時間雖然較晚，但辛苦後的收獲，終將是甜美的。

兔／小人攻擊 春天後開始轉運

神明要提醒屬兔的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）開始走乙巳年的運勢，上半年運勢走強。過去的一些波折讓你到處看人臉色，也受到很多小人的陷害與攻擊，讓你十分心灰意冷，自尊心也遭受很大的打擊，甚至萌生退隱山林的規劃。

其實，你不用太擔心，因為你運勢起運的時機已經到了，這個時機點就在春天，心中想要做的事，不但可以進行，連過去曾經有做但還沒有見到成效的事，也將在這段期間得到改善，甚至還會得到貴人的幫忙，因此，在上半年要達到目標指日可待。

龍／留心小人、口舌、官非

神明要提醒屬龍的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）開始走乙巳年的運勢，上半年你的運勢比較低迷，元辰光明比較黯淡，思慮也比較無法考慮周全，一不小心就會做出錯誤的決策，影響你在上半年的發展。既然在這段期間事情比較難達到目標，不如先放慢腳步。此時宜靜不宜動，多觀望一些，比較能避免自己不小心把事情變得更加複雜。

屬龍的朋友在上半期間要注意的是小人關、口舌是非與官司關，這三個關卡是你在上半年期間最容易遇到的，但也不用太擔心，只要多加防範注意，凡事多觀察，不貿然做決定，自然就能夠化險為夷、平安順利。

《2025問神達人王崇禮小龍豐收生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

蛇／別太自負 要與人為善

神明要提醒屬蛇的朋友，國曆二月三日（農曆正月初六）開始走乙巳年的運勢，上半年運勢走強且大有可為；想做的事情，大都可以化險為夷、轉危為安。其實你是一位心地善良的人，累世做過不少好事，累積不少福報，雖然目前遇到一些坎坷與磨難，但你做的好事與福報會庇蔭著你。

有一點要特別注意，上半年運勢走強，讓你事事都有不錯的表現與成果，極好的發展難免會讓你飄飄然，導致聽不進他人的建議，這樣會漸漸造成他人對你有負面的看法。所以，在清明節氣前，如果有好戰績，記得要保持與人為善；相反的，如果上半年開始有人對你有負面的想法和言語，在清明過後也會得到改善，負面的事情開始會有好的轉變，也會有貴人出現來幫忙，但根本問題還是不要過於自負，自我調整一下，上半年的情勢會很不錯。

(本文摘錄自《2025問神達人王崇禮小龍豐收生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)