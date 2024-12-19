逢冬至！ 4食材助「補腎養陽」 中醫師：宜按3穴位養生

本周六就是冬至，代表一年中白晝最短、黑夜最長的一天。中醫師表示，此時人體的陽氣處於潛藏狀態，應避免過度勞累、注重休養生息，並通過溫補飲食、穴位按摩及生活作息調整等方法增強體內的陽氣，預防寒冷對身體的侵害。

彰化馬光中醫診所主治醫師楊婕妤指出，冬至養生的重點是「補腎養陽」，應選擇溫補、滋陰潤燥的食物強化腎氣、調養身體，可用羊肉、黑豆、核桃、紅棗，製作當歸生薑羊肉湯或紅棗枸杞黑豆粥。

1.溫補食材：

羊肉：羊肉性溫，有補腎壯陽、溫中暖胃的作用，食用羊肉能幫助抵禦寒冷、增強體力，改善陽虛的狀況。

黑豆：黑豆有很好的補腎作用，含豐富的植物蛋白質和多種微量元素，有助於強化腎功能。

核桃：核桃性溫，可補腎益腦、潤肺止咳，尤其對腎虛引起的腰膝酸軟、失眠等症狀有很好的調理作用。

紅棗：紅棗可補中益氣、養血安神，對體虛、易疲勞、睡眠不佳的人群尤為適用。

當歸生薑羊肉湯：當歸可補血活血，生薑能發汗解表、溫中散寒，此料理有助於溫補腎陽、疏通經絡。

紅棗枸杞黑豆粥：紅棗和枸杞可補血養顏，黑豆能補腎益精，此料理既營養又溫補，是冬季養生的好選項。

楊婕妤表示，腎經在冬至最為活躍，宜對腎臟的經絡進行調理，有助於養生的穴位包括腎俞穴、命門穴、湧泉穴。

1.腎俞穴

位置：位於背部，第二腰椎棘突下，左右1.5寸（約5公分）處。

作用：腎俞穴是腎經的重要腧穴，能補腎養陽、強化腎功能。冬至時，可輕輕按摩此穴，有助於補充腎氣，增強體力。

2.命門穴

位置：位於背部，第二腰椎棘突下凹陷處。

作用：命門穴是腎經的源頭，對強化腎陽有重要作用。冬至時，可輕微按摩此穴，以加強腎氣、補充陽氣。

3.湧泉穴

位置：位於腳底，腳掌前3分之1凹陷處。

作用：湧泉穴是腎經的起始點，對腎氣的培養和調理有重要作用。冬至時，可通過揉按湧泉穴促進血液循環、增強腎功能。

楊婕妤表示，有助於養生的冬至生活作息，宜順應自然，調養內外，包括早睡晚起，保養陽氣、保持溫暖，防止寒冷侵襲、避免過度勞累，適當休息、保持良好的心情，避免情緒波動。

1.早睡晚起，保養陽氣

冬季氣候寒冷，夜晚時間長，應順應自然界的陰陽變化，早睡晚起，以便讓身體充分休息，養精蓄養，可有效保持腎氣，避免陽氣外泄。

2.保持溫暖，防止寒冷侵襲

冬季是寒冷的季節，應該穿著保暖的衣物，避免寒風直吹，尤其是頭部、背部和腳部要特別注意保暖，此外適當運動能促進血液循環，可據自身情況進行適度的活動。

3.避免過度勞累，適當休息

冬季是人體的休養生息時期，應避免過度勞累，尤其是在冬至期間，長時間的高強度工作和壓力會消耗人體的陽氣，容易導致疲勞、免疫力下降等問題，適當休息和放鬆心情有助於調養身體。

4.保持良好的心情，避免情緒波動

情緒不穩可能會影響肝氣的運行，進而影響腎氣，而冬季又容易情緒低落，因此應保持樂觀心態，適當與朋友交流，增進社交活動，保持身心的和諧。