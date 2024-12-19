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今年最後的天赦日來了！用「7枚硬幣」讓全家財運旺整年

聯合新聞網／ 綜合報導
今年最後一次的天赦日，若錯過就得等到明年的3月10日，轉運好時機千萬要把握！示意圖/ingimage
今年最後一次的天赦日，若錯過就得等到明年的3月10日，轉運好時機千萬要把握！示意圖/ingimage

今年最後一次的天赦日，就是在國曆的12月26日、農曆11月26日，若錯過就得等到明年的3月10日，轉運好時機千萬要把握！命理專家柯柏成分享「北斗七星布陣進財法」，可以讓全家整年旺財。

柯柏成在臉書分享，天赦日的本意就是上天大赦的日子，所有的罪過可以在這一天懺除，很自然在求轉好運之前，就得配合上天的好生之德，最理想是可以吃素一天，避免殺生行為。但像這樣的好日子，不適合起床太晚，另外要避免與人爭吵，尤其是家人間，家和才能萬事興。

柯柏成提到，這一天的天赦日跟過去一樣，向上天許的願都特別容易實現，這是不分宗教的日子，不一定要到寺廟宮壇去上香，天主基督或是阿拉的教堂都可以許願。

柯柏成表示，照過去的天赦日慣例都可以煮錢水，但這次可以特別一點，為明年佈財陣，煮的硬幣可以特別加入7個金黃色的硬幣，象徵黃金進財，例如台幣50元、馬幣50sen、新加坡幣1元或港幣5毫，但總數168枚硬幣不變。

柯柏成說，若家中大門的朝向是西南、正南或東南，就可以使用「北斗七星布陣進財法」，對應新的一年九宮飛星入貴人財庫、正財及偏財位，在除夕前將大門換置新的紅色迎賓地毯，7枚硬幣依照北斗七星排列杓口朝門外，再蓋上地毯就完成，可以讓全家整年旺財，等明年結束前這些硬幣再捐出去就可以。

但若家中大門不是這個方向的，準備一個透明的碗，內置八分滿的粗鹽，將七枚硬幣放在鹽上，放在家中西南、正南或東南方擇一較為方便乾淨的地方即可，同樣可以達到催旺家運財運的效果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天赦日 財運

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