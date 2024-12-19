青蛇年四生肖「犯太歲」！蛇別冒進、豬會破財、兩生肖壓力山大

每一個人都會遇到「犯太歲」的時候，命理師湯鎮瑋老師分享影片「犯太歲怎麼了！？」，告訴大家遇到犯太歲千萬不要慌，更不用因為犯太歲的關係做事都綁手綁腳的，可以把犯太歲當成考驗一個人的耐受性、彈性和修智慧的一年。2025乙巳年犯太歲的有屬蛇、屬豬、屬虎和屬猴的人，記得去安太歲。

▍坐太歲 （2025年：屬蛇）

坐太歲的人都有「想要改變」的想法出現，無論是厭倦現在的生活，或是想要好上加好，他們都會想要往更高處爬。雖然有這種想法是很好的，但是一定要先看清楚自己的條件能不能做到，而且坐太歲的人通常都聽不進別人的意見，一定要問自己身旁信任的人，不要太相信自己而魯莽的做決定。

▍正沖太歲 （2025年：屬豬）

遇到正沖太歲代表環境會逼著你做你不想做的事情，無法隨心所欲也會相對的勞累。而正沖太歲最怕遇到的就是「叛逆」，因為做事一直有被壓著的感覺所以想要反抗，千萬不能有種想法，「耐受性」是正沖太歲一整年的課題，只要耐受性不夠強往往在這一年會有破財、得罪人的狀況出現。

▍偏沖太歲 （2025年：屬虎、屬猴）

偏沖太歲的人容易受到別人帶給你的情緒壓力， 也因此影響到自己，做出一些莫名其妙的決定。在偏沖太歲的那年不要受到別人的情緒綁架、道德綁架，別人的事情是別人的事，看好自己就好了。

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