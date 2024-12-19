孔子也做美甲…小指留指甲、戴尾戒能「防小人」真的有效嗎？

留長指甲防小人 說法何來

在看過多個真實案例之後，如果你的觀察力敏銳或是對指甲有特別的潔癖，可能會發現身邊不少長輩有將小指指甲留長的習慣，雖然他們可能會以摳鼻孔和挖耳朵較方便為藉口，來糊弄你的好奇心，但相信絕大多數都是為了要達成傳說中的「防小人」效果。

留長小指指甲真的能改善人際運勢嗎？直白地說，留長小指的指甲並不會有防小人的效果，而且小指長度和命犯小人也沒有直接關係，相信已經學完所有手相基礎概念的你也清楚知道，犯小人要檢查的是小人紋和事業線上的障礙線才對，那為什麼會有這種說法呢？讓夏多從源頭來解釋。

手相術下的觀點

西洋手相術中的小指，又稱為水星指，代表溝通能力和邏輯思維，若小指長度短於無名指的第一指節，表示思維不嚴謹且說話缺乏條理，因此容易在生活中或事業發展上，被他人占便宜甚至受到欺騙，正好符合遭遇小人最常造成的結果，進而被認為是吸引小人的特徵之一，故有「小指過短容易犯小人」一說。

東方手相術中的小指，代表子女及下屬的表現，因此小指太短，便表示後輩或下屬可能因為能力較差而拖累自己，雖然這個後輩可能盡忠職守，但在結論上來說這種阻礙事業發展的人，也符合小人的定義。

此外，在古代東方社會中，能將指甲留得越長的人，通常代表不需要從事體力勞動，例如至聖先師孔子等有地位的人或文人，即會刻意留長指甲（相信你當年應該沒有認真看課本裡孔子畫像的指甲有多長），讓自己與社會地位較低的平民或下田耕作的農民做出區隔，並成為一種宣告身分地位的象徵，因此自古有「小指過三關，不愁吃喝穿」一說。所以留長小指指甲這件事，還有額外代表社經地位較高的含義。

問題還是要從源頭解決

相傳戴尾戒可防小人。聯合報系資料照

山不轉路轉，路不轉人轉，向來最了解這個道理的聰明祖先們便想到，如果小指的長度沒有超過無名指第一指節容易出問題，那就乾脆靠著留長小指的指甲來彌補這個缺陷，畢竟小指的指甲應該也許可能大致上也算是小指的一部分？甚至還有一說是可以戴尾戒在小指上，因為既然是小指釀成的災禍，就必須要小指自己承擔，用尾戒把小指圈起來後，就象徵著把犯小人的因素掌握住，亦代表把小人圈起來拴住，減少小人危害的程度。

《夏多的圖解手相〔你的人生使用說明書〕》。圖/聯經出版提供

相信聰明的你看到這裡就會發現，以上民俗方式都治標不治本，明明問題就是出在自己的邏輯和溝通理解能力不佳，卻把問題怪罪在無辜的手指上，就像在說：「沒辦法，我就是容易被人占便宜，誰叫我小指這麼短。」要知道，命裡有時終須有，命裡無時莫強求，如果小指真的太短，請當作是手相給你的小提醒，除了不要過度輕信他人外，也要努力訓練自己的溝通能力，才不會被他人牽著鼻子走，而不是留個指甲就想草草解決問題。

(本文摘錄自《夏多的圖解手相〔你的人生使用說明書〕》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)