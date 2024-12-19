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2024不順嗎？三星座2025運勢擋不住 「第一名」轉個念就成功

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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覺得今年運勢不怎麼樣嗎？星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享2025扶搖直上的三個星座，請參考太陽星座和上升星座

▍NO.3摩羯座／擺脫沉痾 身心輕盈

在過去幾年摩羯座在健康方面總會反反覆覆的有一些小問題出現，也因為這樣心情的起伏比較大，但是模作可以放心了，在2025年這種焦慮抑鬱要消失了，不但身體越來越好，心情也會跟著輕盈起來。

▍NO.2巨蟹座／投資理財 貴人加持

想要投資理財的巨蟹座在2025年有福了，可以常聽到身邊有許多不錯的訊息， 也會因為受到貴人指點，讓你在投資方面能看得更加清楚，財運有所提升。

▍NO.1雙子座／更新思維 放手一博

雙子座的思維本來就比較活躍，在新的一年只要能在想法上有轉念，看到眼前有機會千萬不要放過，可以大膽的放手一博，都會有不錯的收穫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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