不只看長壽！掌心「生命線」還能看個性？專家曝深淺、長短、發端高低各有意義

生命線在東方手相術中被稱為「地紋」，發端起自大拇指根部與食指根之間，沿著金星丘外側往下，末端延伸到手腕處。生命線與身體狀態和內臟功能有關，可以藉著其形貌來推測出受診者的生活狀態、身體素質及健康程度。

在學習和記憶生命線的特徵時，可以像第一章的內容，把生命線當作一條貫穿於掌丘山間的河流，再將島紋當作一座垃圾島嶼；將障礙線當作一根橫擋在河流上的障礙物。

• 生命線的發端—可看出積極或消極 •

發端就像是瀑布的起點，瀑布越高流下的水流就越有衝擊力，可以把這個形象和積極性、競爭性聯想在一起，如果發端很低，就像是小小的瀑布激不起太大的水花，像是一條沒什麼力氣的溪流。

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◆發端較高：若發端高於虎口二分之一處，表示象徵爭鬥、積極、精力的第一火星丘區域較大，因此代表較有競爭性及個性積極，能夠爭取自己的權益。

◆發端較低：若發端較為靠近拇指根部，表示第一火星丘的區域被壓迫，通常不會主動與他人競爭，除了較為消極之外，也相對缺少自制力，甚至可能在遭遇小人時因無法冷靜而更容易被欺騙。

• 生命線的深淺—可看出強壯或虛弱 •

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生命線越深越長，就像是一條龐大且集中的河流，有著非常強勁的沖刷力，光是想像起來就十分有生命力；相反的，若生命線又細又淡，就像是一條枯竭的河流，因為河道太淺保留不住水分，可能隨時都有乾枯的風險。

◆粗且深陷：若線紋清晰可見，代表生命力頑強、體育良好，就算遇到災病也能安然度過，不容易有太大健康風險。

◆細且淺淡：若線紋較不集中且難以辨識，代表身體虛弱、體力較差，沒有能生病的本錢，容易久病不癒甚至大病不起。

• 生命線的面積—可看出包容或狹隘 •

生命線的弧度大小就像是被河水包覆在內側的草原，包覆的範圍越大，能容納的事物就越多，可以聯想到包容力越大，所以若生命線是直直下垂，包覆的範圍變得很小，就代表一個人的度量很小。

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◆面積較大：若弧度超過自中指根中心畫下來的輔助線，表示象徵仁慈和同情的金星丘區域較大，有著度量較大的意象，因此能有較高的包容力且氣度恢宏，通常會有極佳的適應力，而不易遭受危害。

◆面積較小：若弧度小於食指和中指指縫下方的輔助線，代表金星丘區域太小，而心胸狹隘又常為小事計較，可能會影響到人際或感情相處，通常在個性上也較為偏執刻板，還有不少的嫉妒心。

• 生命線的長度—可看出長壽或衰老 •

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《夏多的圖解手相〔你的人生使用說明書〕》。圖/聯經出版提供

生命線的長短如同河川的長度差異，長河的流水能綿延不絕，象徵著漫長而豐富的人生旅程；而短河則可能在某一時刻突然止步，乾涸不再。然而，絕大多數情況下天無絕人之路，短河的末端或許隱藏著涓涓細流，仍努力地維持血脈。因此，生命線的短並不意味著壽命的短暫。

◆長度較長：若一路延伸到掌根或包覆住整個金星丘，表示老年後的健康運勢與身體機能依舊良好，因此更容易能長壽。

◆長度較短：若末端止於掌心或後段過度淺淡，代表老年後身體虛弱、體力較差，因此能健康長壽的機率相對較低，或如同風中殘燭，需要花費更多心力維持身體機能。

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(本文摘錄自《夏多的圖解手相〔你的人生使用說明書〕》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)

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