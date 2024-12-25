兩手掌紋不同…手相該看哪隻手？原來25歲以後看 「這隻」

在看手相的時候，我們會發現雙手掌紋有些差異，有些人的掌紋差異鮮明，有些人的左右手卻十分相似，在這一節中，夏多會帶著你分辨其中的差異以及手相術中的定義。

如何選擇該分析的手？

分析手相時不分性別，也不是稱左右手，而是以慣用手和非慣用手作為判斷依據。關於年齡分界點的部分，可能在其他相書中看到是以三十歲作為分界點，但根據夏多多年的經驗與統計，因時代演變及產業結構變化，人們的自我意識加重，得以更早開始決定自己的人生發展，所以將二十五歲作為年紀劃分是目前最符合多數人的情況。因此二十五歲以前看非慣用手，二十五歲以後看慣用手，如果正好二十五歲，那就優先參考非慣用手的掌紋資訊。年齡則以年分作為計算依據，公式如下：

年齡＝現時年分—出生年分 若出生於民國八十四年，在民國一百一十四年時，為三十歲（114–84 = 30）。

慣用手和非慣用手的差異

慣用手是人類所習慣使用的手，左撇子的慣用手是左手，右撇子的慣用手是右手，另一隻則被稱為非慣用手，在手相中又被稱為「天手」，代表先天的資訊，是上天賦予你的命，也就是父母為你寫好的人生劇本，會是富二代還是負二代，都在出生當下就已經註定，而尚未獨立的你只能照著劇本演出，因此在可以自立門戶之前，我們通常會以非慣用手作為參考依據。慣用手稱為「地手」，為後天因著努力、選擇、付出而更動後所呈現的資訊，在獨立後，通常由自己做決定居多，所以我們可以把它視為自己鋪出的道路。 《夏多的圖解手相〔你的人生使用說明書〕》。圖/聯經出版提供

因此一個人的左右手若幾乎沒有差異，表示此人的一生都是跟著命運或父母的決定走，沒有做出太重大的抉擇，人生的走向就如預期般發展；如果一個人的左右手有極大的差異，則表示此人做過重大的抉擇，付出極大的努力，或是曾被環境改變了想法和理念。

(本文摘錄自《夏多的圖解手相〔你的人生使用說明書〕》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)