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掌心感情線上有島紋！情路必坎坷…「哪一年」影響最大這樣看

聯經出版／ 文‧手相夏多
圖/聯經出版提供
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為什麼會說「看」相？

手掌中的每一條線紋幾乎都擁有自己的含義，基本上只要能「看」到那條線，就能解讀出其中的含義，例如，我們知道島紋代表破壞、傷害、侵害等含義，因此若有島紋出現在無名指下方的感情線上，便能知道此人的感情容易出問題或發展不順。

為什麼會說「算」命？

當線紋的特定位置出現不同樣貌時，代表特定的流年運勢會發生改變，那該怎麼算出精確的年分呢？這裡以感情線簡單示範一次，但流年計算的方法十分複雜，如果腦袋跟不上可以先往後繼續看下去沒關係。

圖/聯經出版提供
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例如，我們已知出現在感情線上的島紋表示感情發展容易出現問題，下一步就是算出島紋位置所代表的年分，將無名指的長度複製到小指下方找到O點 （圖2-3），再將O點與島紋的頭尾各自連線並延伸到指根（圖2-4），島紋前端的延伸點正好在無名指根部中間（代表二十歲）；後端的延伸點在無名指和中指指縫處（代表二十五歲），就可以算出二十到二十五歲時的感情運勢會明顯變差，或不容易遇到好的對象，抑或是容易與既有的對象產生相處問題。因此必須用「算」的才能知道線紋位置所代表的流年，這也是為什麼被看手相時，算命師會在你的手上比劃，若你發現對方拿出直尺和圓規直接開始尺規作圖，那他可是非常專業的。（不同線紋都有屬於自己的流年算法，這是比較高級的技巧，所以等你多升幾級後，再來解鎖新技能吧！）

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為什麼會說「診」病？

《夏多的圖解手相〔你的人生使用說明書〕》。圖/聯經出版提供
《夏多的圖解手相〔你的人生使用說明書〕》。圖/聯經出版提供

診病是東方手相術的範疇，透過將手掌劃分為九個宮位，以中央明堂和八卦來表示，若不同的宮位出現線紋變化或是氣色異常等特徵，就能透過觀察宮位中的表徵，來判斷各個臟器的虛實、盛衰，再依據五行的生剋「診」斷出疾病。例如，島紋出現在無名指下方的感情線上，在西洋手相術中代表感情運勢差，而在東方手相術中，島紋的位置出現在離宮，又離宮在五行中屬於火行，此時對應到人體器官中的心臟和眼睛都屬火，便知道可能是這兩個器官出問題。

所以相是用看的、命是用算的、病是用診的，這就是為什麼不太會聽到別人自稱「算相師」或「看命師」，而是說我是個看相的、算命的之故。

(本文摘錄自《夏多的圖解手相〔你的人生使用說明書〕》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)

手相 算命

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