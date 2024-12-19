尾牙想中現金大獎必看 命理師曝「尾牙開財運」4秘訣

5萬、10萬、20萬！想在公司尾牙，抽中現金大獎，這是每個上班族的年終心願，但如何才能提高中獎機率，讓自己手氣變好，脫穎而出呢？藥師邱議權，道名邱天道，是一名藥師兼卦師，他提出四大秘訣，簡單可行，想拿大獎，不妨照著建議做。

一、多洗手、多洗臉：

邱議權表示，手與臉是與人接觸的第一道關卡，洗手、洗臉有助於清除身上的「霉運」和負能量，讓自己的精神更清爽，思緒更清晰，也象徵「洗去厄運，迎來財氣」。建議在尾牙之前，好好洗手、洗臉。

洗手：每天回家後、處理金錢或重要事務前，先洗手。使用含有檸檬、薄荷等天然香氛的洗手液，可以帶來清新和正能量。

洗臉：早晚兩次清潔面部，保持面容乾淨、明亮。特別是早上起床後，洗臉有助於清醒頭腦，迎接新一天的財氣。

二、頭髮不可蓋住額頭和眼睛

邱議權比少，額頭在面相學中稱為「天庭」，代表個人的智慧、運勢和貴人運。眼睛則是「靈魂之窗」，清晰明亮的眼神可吸引好人緣和好運氣。

在摸彩當下，應瀏海稍微梳起，露出光亮的額頭，讓「天庭光明」，吸引貴人相助。額頭乾淨、無髮遮擋，象徵事業和財運通暢，外表乾淨整齊。

三、身著亮色系衣服

邱議權表示，穿上金色、黃色、紅色、白色等亮色系服裝，可提升個人氣場，增強財氣和自信，並在心理上給人正向、積極的印象。一般來說，金色及黃色象徵財富和富貴，適合開運聚財。紅色則能招來喜氣、人氣，適合重要場合穿著。

邱議權指出，如果全身均是亮色系，未免過於招搖，建議搭配亮色系的領帶、絲巾、手提包等，或是外套上點綴亮色，平衡整體造型。

四：整理錢包、皮夾

邱議權說，錢包是財氣的象徵，乾淨整齊的錢包能提升對錢財的尊重，也有助於聚財、守財。平常就應整理皮夾，紙鈔整齊放置，不要折皺或亂塞。清除不必要的發票、廢紙和舊卡片，保持錢包內部乾淨、簡潔。