殺破狼週運勢／白羊職場表現亮眼 射手經濟狀況好轉

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的太陽脫離不良相位的影響，在職場表現十分傑出，連討厭自己的小人都沒辦法威脅到你的地位了。某些白羊座則是有升遷的機會，成為工作領域重要的決策者。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位退行的火星受到在人際關係宮位的冥王星影響，陷入一段剪不斷、理還亂的三角戀情中，魚與熊掌都想兼得，被千夫所指。某些白羊座被已婚的恐怖情人追求、騷擾，難以脫身。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與天王星相位不良，雖然以良善的心意對待他人，卻可能被對方利用、或是欺騙，對人性感到失望。某些白羊座處在不友善的生活環境中，感到社恐。

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到木星與土星的影響，在異國因為時差問題，或是認床，睡眠品質不好，無法好好享受旅程。某些白羊座到外地遇到不可抗力的交通問題，受困在某個人生地不熟的區域。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的太陽脫離不良相位的影響，到異國遊玩，都是好天氣，可盡情遊覽想朝聖的景點。某些金牛座正在計畫一個遠行計畫，會想參加一些活動或是演唱會，順便遊覽當地。

本週須注意的部分

工作運方面，冥王星與金星齊聚志業宮位，相位皆不良，在職場與上司處不好，甚至覺得被霸凌，常常被要求臨時加班，使你無法處理私人以及家庭重要的事情。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到在財務宮位水星，以及在金錢宮位的木星影響，買了有瑕疵的商品無法退貨，只好摸摸鼻子自認倒霉，某些金牛座與人發生財務糾紛，會想尋求法律途徑解決問題。

家宅運方面，火星在家宅宮位退行，與家人的關係較為緊繃，經常因為一些問題而爭執。需特別注意居住環境和電器、爐火的使用，以及門戶安全，當心被宵小闖空門。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的太陽脫離不良相位的影響，某些貸款或大額帳單得以清償，無債一身輕。有投資習慣的雙子座，投資標的指數上揚，可選在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到夥伴宮位的水星，以及命宮的木星影響，雖然獲得很好的工作職務，但合作的同事老是只出張嘴，使你總是疲於奔命，還要收拾對方的爛攤子。

交通運方面，火星在交通宮位退行，交通工具故障頻頻，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，也容易遇到突發事件，造成不便，這段時間需特別注意交通安全。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到火星影響，遇到較為嚴苛的指導者，論文不斷修正，一直無法通過。某些雙子座考試成績不理想，瀕臨留級、被當的邊緣，若有補考的機會，請好好把握。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的太陽脫離不良相位的影響，與曖昧對象關係明朗化，決定正式交往。單身的巨蟹座會遇到十分吸引自己的人，可獲得對方的聯絡方式，未來有發展的空間。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到海外宮位的土星以及心靈宮位的木星影響，與海外客戶互動，語言能力受到挑剔，自我感覺很差。某些巨蟹座則是專業能力被人質疑，而變得沒有自信。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到冥王星影響，對於某件限量的商品有執念，不管花多少錢，就是非買到不可。有投資習慣的巨蟹座，標的物指數不斷下探，卻無法設下停損點，套牢在高點。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在財務宮位的金星影響，會收到紅色炸彈，荷包又要大失血了。某些巨蟹座與熟人相處沒有設防，無意間遭受性騷擾，要保持安全距離，才能保護自己。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽脫離不良相位的影響，在職場的陰霾雨過天晴，討厭的人、事、物全都消散，讓你可以愉快地工作。某些獅子座專業表現成為職場上被矚目的焦點，但最好低調一點，以免遭人嫉妒。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的水星受到木星、土星的影響，自己或是情感對象有肉體出軌的現象，使得情感關係變得複雜難解。某些獅子座的小孩或是寵物受傷或生病，會需要花很多醫療費用治療。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到財務宮位的土星與水星影響，千萬不要介入他人關係中當和事佬，容易公親變事主。某些獅子座則是與人發生財務糾紛，嚴重的話，甚至需要尋求法律途徑裁決。

健康運方面，火星在命宮退行，依然要當心痼疾復發，以及血光之災，發生意外傷害，或是預期外的疾病機率較高。太陽進入健康宮位，需注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的現象，千萬不要輕忽。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的太陽脫離不良相位的影響，會因為周遭出現養眼的人士，或是迷上偶像明星，從失戀的陰霾中有了一點朝氣，某些處女座會積極尋求適合的戀愛對象，試圖讓自己快樂一些。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到夥伴宮位的金星影響，做決策時，會有一些人拍你馬屁，而看不到可能發生的缺失，不妨聽聽逆耳的意見，可能會發覺自己沒思考到的問題。

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到伴侶宮位的土星以及志業宮位的木星影響，家人對你選擇的工作或是對象有很多意見，容易一意孤行，不想被情緒勒索。

健康運方面，金星與冥王星齊聚健康宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，引發喉嚨發炎。泌尿系統較為脆弱，需多攝取水份，保持陰部潔淨，避免細菌感染，引起不適。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的太陽脫離不良相位的影響，親人惹上的麻煩終於告一段落，家庭狀況恢復平靜。需要搬家的天秤座，會找到十分理想的物件，並很快地入住新居。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的金星與冥王星相位皆不良，容易招惹到已婚的人士追求，對方只想尋求刺激，當心爛桃花。某些天秤座的小孩或寵物在外受到欺負，或是受傷生病，要花很多心力與金錢照顧。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星持續退行，受到冥王星影響，不論在職場或是生活社交，經常被恐嚇或受到欺負，必須要自我武裝，或是會因此感到社恐。

工作運方面，在工作宮位的土星受到在溝通、交通宮位的水星，以及海外宮位的木星影響，在職場與人溝通不良，或是語言能力不好，與海外客戶交涉有障礙。某些天秤座常常需要出差奔波，或是被派駐在人生地不熟的國家工作。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的太陽脫離不良相位的影響，到外地旅行，受到當地人熱情款待，會覺得十分愉快。某些天蠍座需要出差，差旅待遇極佳，能有效率地辦好交代事項，還有餘裕的時間在當地逛逛。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位退行，受到冥王星影響，工作量堆積如山，常常需要加班，對於做不完的事情越來越無力。某些天蠍座不斷與主管發生爭執，彼此各有立場，都不願意退讓。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到在家庭宮位的金星影響，雙方家庭過度干涉你與伴侶之間的情感發展，感到困擾。單身的天蠍座，會被親朋好友抓去相親，感覺很尷尬。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到水星影響，突然獲得一筆資產，要當心被有心人詐騙，把原本屬於你的財物奪走。有投資習慣的天蠍座，切勿聽信小道消息，造成資金虧空。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的太陽脫離不良相位的影響，薪資或是年終獎金會調升，經濟狀況也會感覺寬裕一些。某些射手座會因為兼差或是發展副業，增加不少收益。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到在命宮的水星影響，與戀愛對象對未來的規劃看法有所分歧，進入婚姻關係的想法趨向保守，會讓另一半覺得沒有安全感。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到在溝通宮位的金星影響，在職場有許多關於自己的謠言滿天飛，讓你十分困擾。求職中的射手座，雖然通過面試開始上班，但工作的內容與先前認知有太多不同，萌生換工作的想法

健康運方面，水星持續在命宮行進，依然要當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸道不適。天王星在健康宮位肆虐，免疫系統或是內分泌發生不詳的病變，造成你外貌上的變化，會因此覺得自卑與焦慮。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的天王星受到金星影響，會花錢在喜歡的人身上，送他禮物，給他驚喜，自己也感到愉快。某些摩羯座則是花錢搜集許多動漫或偶像的週邊商品。

本週須注意的部分

金錢運方面，冥王星與金星齊聚金錢宮位，冥王星受到在財務宮位的火星影響，為了獲得某種限量款商品，不惜負債也要獲得。有投資習慣的摩羯座，投資標的指數不斷下探，卻不設下停損點，造成血本無歸。

工作運方面，在工作宮位的木星受到水星以及土星影響，不太滿意目前的工作，會想投履歷試試新的機會，但都石沈大海，沒有消息。某些摩羯座的職場太多閒言閒語，覺得這樣的環境不太健康，萌生辭職的念頭。

健康運方面，太陽在命宮行進，注意心血管方面的問題，火星在疾厄宮位退行，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，有些痼疾也容易復發。木星在健康宮位退行，肝臟負荷過重，不要熬夜、酗酒為佳。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位恢復順行，金星在命宮行進，在網路發言，或是上傳自己拍攝與製作的影片，受到許多人喜愛。日常生活會收到朋友、同事餽贈的禮物，使你心情很好。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到在人際關係宮位的水星影響，雖然已經有公開的戀情，卻還是會有人對你展開追求，爛桃花氾濫。某些水瓶座可能無意間成為他人關係中的小三，必須趕緊慧劍斬情絲。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到在人際關係宮位的水星以及娛樂宮位的木星影響，在交際應酬以及吃喝玩樂上的花費較多，使得生活費用有些拮据，需要省吃儉用一陣子了。

健康運方面，冥王星與金星齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引起喉嚨失聲。泌尿系統較為脆弱，注意水分攝取，行房切勿太過頻繁，避免陰部受傷或發炎。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽脫離不良相位的影響，即便一些不經意的打扮或行為，成為同儕間的亮點，除了受到讚美之外，甚至引起流行，會有人仿效你的穿著以及動態。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星持續退行，受到冥王星的影響，工作量堆積如山，越來越沒有足夠的心力將工作有效率地完成，每天都感到很疲倦，並萌生辭職的想法。

感情運方面，在秘密宮位的金星受到傳播宮位的天王星影響，可能藉由網路交友平台認識新的對象，對於對方心生好感，萌生愛意。但要注意誤入詐財騙色的陷阱中。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到金星影響，臨時需要到外地探勘一些景點以及食宿店家，舟車勞頓，睡眠不足，有些生活用品沒來得及備好攜帶，在外地感到不太方便。

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