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為人謙虛、深藏不露！但真本事卻很驚人的3大生肖

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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在千變萬化的社交人際中，有些人鋒芒畢露，喜歡嶄露頭角，有人些則是默默耕耘，謙虛有禮，那些溫和的人，其實是在累積能量，伺機而動，他們的本事能力，實際上相當驚人，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：

脾氣有時不穩定的豬寶寶，其實非常容易動真感情，雖然他們通常表現出一種樂觀開朗的態度，對於很多事情似乎不太計較，就算生氣，很快也就過去了，常以謙虛、謙讓的態度面對事物，但是對於自己的夢想，卻是充滿著無限期待，常會默默地暗自計畫，往目標持續付出努力，所以人們常說，扮豬吃老虎，別以為他們隨遇而安，其實他們的本事，比你想像得還要驚人。

第二名：牛

牛寶寶是出了名的堅持己見，固執的態度常讓人又氣又好笑，總是按部就班，又不懂得變通，往往讓一件事情進度緩慢，好像沒有在前進一般，對於外人的批評指教，或許不會接受，但也謙讓不與你敵對，而牛寶寶最厲害的就是持之以恆的續航力，他們忠厚老實，一步一腳印，往往可以勤能補拙，在不知不覺中，慢慢地超越你，等你發現時，他們已經站在高峰了。

第一名：羊

溫順寬容的羊寶寶，不喜歡惹是非，不喜歡與人衝突，總是逆來順受，默默地隱身在人群之中，所謂小隱隱於野，大隱隱於市，就是羊寶寶的最佳寫照，他們會適應各種環境，在背後默默地觀察和學習，並從中創造出自己獨特的見解，等到頭上的羊角堅硬時，就會披上盔甲挺身而出，屆時將不再是聽話乖巧的小綿羊，而是搖身一變成為領頭羊，讓你屈服於他的帶領之下。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

夢想 抄襲 生氣

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