遠離損友！4血型交友圈最大毒瘤 A型易共情負面情緒、他常被媽寶纏上
新的一年即將到來，除了趁年末打掃家裡外，好好審視交友圈、「斷捨離」那些會對自己造成負面影響的人也很重要。對此，日媒《占いTV》個別整理了4血型應該遠離的類型，快來看看你身邊有沒有這類人吧？
A型：悲觀、充斥負面情緒的人
A型容易對他人共情，應遠離總是抱怨、發牢騷的人。
A型一旦感受到對方的負面情緒，便會受其影響，個性認真且心思敏感的他們，還可能放大、嚴重化那些悲觀的想法。
B型：愛嘮叨的人
新的一年，B型首要斷捨離的目標為愛嘮叨、一開口就是在批判對方的人。感性的B型若遇上這類人，容易因為煩躁，使自己亂了行事的步調。
而B型有些固執的性格，讓他們常用反抗的方式對付這種人，這麼做容易吃虧、使自己陷於不利的立場。
O型：忌妒心強的人
O型直爽、坦率的行事作風，雖讓他們成為人群中耀眼的存在，卻也容易引來他人忌妒。新的一年，O型應盡可能與忌妒心重的人保持距離，以免受其騷擾、阻撓。
AB型：嬌生慣養的人
AB型習慣與人保持一定距離，不擅長與嬌生慣養、被寵壞的人相處，他們「越界」的表現容易帶給AB型莫大壓力。如果不想被這類人纏上，使自己身心靈感到疲倦的話，現在就開始與他們拉開距離吧。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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