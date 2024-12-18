「陰煞星」冬至發威！4生肖危機四伏…職場遇小人、情場有小三、還當心詐騙

21日周六就是廿四節氣的「冬至」了，「紫微斗數 一點通 姚本軍」臉書分享，「陰煞星」將在冬至發威，在紫微斗數中，陰煞星是一顆帶有陰柔特質的煞星，與情緒波動、隱藏的壓力有關，也可能因為祕密事件被揭開，引發誤會與傷害。姚本軍老師分享，有四個生肖需要特別注意。

▍生肖龍／職場被誤解 低調以對

冬至時節受到陰煞星的影響，龍在職場變得格外敏感，對於細微的變化、同事間話語容易產生強烈不安。龍在職場上暗潮洶湧，可能被人誤解、被批評，也會感受來自同事或上司的無名壓力。龍會開始反思自己與人的互動方式，甚至質疑自己的價值觀和目標，這是龍即將尋求自我定位的新契機。

陰煞星也提醒龍，在工作上太顯露自己的想法，要稍微低調並保留一點空間，讓自己在職場更進退有度。

▍生肖鼠／當心小人暗箭傷害

冬至時節受到陰煞星的影響，小人會出現，容易為鼠帶來職場中的暗箭傷害。可能有人在背後散布流言，淡化鼠的工作成果或是挑刺。這些行為通常發生的極為隱密，鼠甚至沒有察覺。鼠的言行，也容易他人引起誤會，上司或同事也會對鼠產生不信任感，讓鼠在職場備感壓力。

陰煞星也提醒鼠，要檢視自己的行為，是否有無意冒犯他人的地方，建議調整互動方式，減少不必要的誤會。

▍生肖猴／慎防詐騙 留心財損

冬至時節受到陰煞星的影響，猴需要更加謹慎地管理財務，因為這顆星會帶來隱藏的風險，造成財務上的損失。財務上，陰煞星具迷惑性，容易讓人對財務計畫過分樂觀或是低估了風險，在投資中，可能因為輕信他人而造成誤判，因此造成損失。

陰煞星落在財帛宮，顯示冬至過後財務上的詐騙增多，尤其面對對方投資項目「保證獲利」的話術，猴更要提高警覺，不要因貪念受騙了。

▍生肖馬／感情生波 恐第三者介入

冬至時節受到陰煞星的影響，馬在感情方面將受到干擾，這顆星具有隱晦、敏感的特質，讓馬容易和伴侶發生誤會，甚至可能會有第三者出現。陰煞星讓雙方交流出現障礙，一方會覺得被誤解或不被理解，感情出現隔閡，讓第三者或其他障礙趁虛而入。建議和伴侶加強溝通，明確表達需求與感受，避免累積誤會。

要知道，信任是穩定感情的關鍵。建議主動關心對方的生活與心理狀態，伴侶間可以安排共同活動，增強彼此的聯繫，讓感情更為牢固。

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