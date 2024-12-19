周六冬至吃湯圓！4星座財運大好「數錢數到手抽筋」
清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，12/21日周六節氣「冬至」到，有四個星座財運彈升，將會大發利市，正財偏財齊來，投資理財大有斬獲，「數錢數到手抽筋」。
處女座：
冬至你的正財運越來越好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多做一些事，倘若你想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些美國基金或科技類股，來讓自己的金錢資源加分，而你只要每個月固定投入部份資金即可，不用給自己太大的壓力要去追這個市場的報酬。
天秤座：
天秤座的朋友們，冬至對你來說是正財大旺的一周，你可以開始把一些多餘的資金拿來投資，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。
雙子座：
冬至對你來說是改變理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方式。
天蠍座：
冬至對你們來說有助於投資理財相關，若是你可以聽一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式，或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去投資，另外你們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資之外，也適合學習投資理財，讓你的荷包更加分。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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